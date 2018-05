Latas que enfrían la bebida en 90 segundos, el nuevo producto para el verano

Después de 25 años de investigación, el fabricante de envases The Joseph Company Internacional sacará al mercado la primera lata con auto-refrigeración. La cadena de tiendas 7-Eleven , muy popular en California, pondrá a la venta este verano una línea de café llamada Fizzics Sparkling Cold Brew Coffe. Este café enlatado será la primera bebida en el mercado con este innovador sistema de packaging.

Para activar el auto-enfriamiento, solo es necesario girar una pequeña pieza situada al fondo de la lata. Tras hacerlo, se libera un pequeño depósito de CO2 que enfría la bebida en 90 segundos. El líquido -en este caso café- consigue refrigerarse reduciendo su temperatura 30 grados y añadiendo 150 gramos a su peso total.

Las latas, que comenzarán a venderse en 15 tiendas de Los Ángeles, tienen prevista una expansión rápida por Estados Unidos y por el resto del mundo, sobre todo teniendo en cuenta el largo y costoso periodo de investigación que se ha empleado para traer este invento al mundo.

Es probable que esto de las latas que se enfrían solas no parezca del todo novedoso. De hecho, Pepsi lanzó hace unos años algo muy parecido, pero la principal diferencia entre ambos intentos es que, este último, no contiene HFC134A -un refrigerante bastante contaminante-. Al prescindir de él, la contaminación de cada recipiente disminuye considerablemente.

Según los fabricantes y diversos medios de comunicación, este nuevo intento no contiene productos químicos perjudiciales para la salud o el medioambiente. Por tanto, parece un invento llamado a convertirse en todo un éxito para The Joseph Company. Si finalmente funciona y no aumenta demasiado el precio de cada lata, podría ser una auténtica revolución para el consumo.

A partir del próximo verano, los residentes de Los Ángeles y los que visiten la ciudad podrán probar estos tres cafés -cada uno con un sabor diferente- en las latas auto-refrigerantes. Cada lata contiene 50 calorías, 10 gramos de azúcar y menos de 80 mg de cafeína. Los recipientes deberán estar a temperatura ambiente y se activará el modo de refrigeración cuando el cliente utilice el mecanismo de la base. Tanto la Agencia de Protección Ambiental, la NASA y el Ejército de Estados Unidos son conocedores y han dado el visto bueno a este novedoso producto. "Debido a que la tecnología es tan innovadora, la hemos querido usar en una bebida muy innovadora. Se trata de un café con gas y diversos sabores.", comentó el director de 7-Eleven, Tim Cogil.