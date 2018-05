Wyoming quiere ser un paraíso fiscal para las criptomonedas

Wyoming quiere convertirse en un paraíso para las empresas que trabajan con criptomonedas o blockchain. Este estado situado en el corazón de Estados Unidos ha comenzado a aprobar leyes y a quitar regulaciones con el fin de atraer a una gran cantidad de empresas, una política que le está dando resultado hasta ahora, ya que cada día se registran una o dos compañías nuevas dentro de sus fronteras.

Desde el pasado marzo, el gobernador republicano, Matt Mead, empezó a promulgar normativas más amigables con este tipo de compañías. Una de las medidas ha sido dejar exento el pago de algunos impuestos. Por ejemplo, se pueden adquirir bienes y servicios con criptodivisas sin pagar impuestos. Tras estas decisiones de Wyoming, decenas de empresas dedicadas a las divisas digitales o al blockchain han comenzado a trasladarse a este Estado.

La economía de Wyoming se basa, principalmente, en la minería y en la energía. Por eso, para introducir un nuevo sector, con mucho futuro, han optado por atraer a estas compañías. Los políticos que han apoyado dichas medidas confían en que el traslado de las sedes se traduzca en la apertura de oficinas y creación de puestos de trabajo en las ciudades estatales.

Muchas empresas dedicadas a las criptodivisas comenzaron a salir fuera de Estados Unidos por las regulaciones existentes en el país. "La mayoría de las compañías decidimos salir del país para seguir creciendo y trabajando, así nos lo recomendaron nuestros asesores legales", asegura Charles Dusek, co-fundador de Novo Haven. Una de las medidas que el país norteamericano aprobó a comienzos de año fue la prohibición de comprar divisas digitales con tarjetas de crédito. Ahora, Novo Haven se ha trasladado a Wyoming para beneficiarse de las nuevas condiciones fiscales.

La Comisión de Bolsa y Valores -conocida como SEC- inició una campaña contra estas monedas. Sus máximos representantes no paraban de repetir en los medios la poca seguridad que los inversores tienen al comprar Bitcoin u otras divisas. "Wyoming no se va a exponer a una pelea con la SEC, por el momento no se está saltando ninguna ley", comenta Jeff Bandman, exasesor principal de la Comisión de Negocios de Futuros.

El representante del Estado, Tyler Lindholm, ha manifestado que se han reunido con la SEC para evitar posibles conflictos. "Lo que pretendemos es no tener la misma burocracia federal. No sería la primera vez que recibo alguna carta de instancias superiores reprochando mis medidas". En la práctica, Wyoming está viviendo un repunte en el número de empresas que tiene –cuesta cuatro veces más registrar una compañía de este estilo en Delaware que en Wyoming– gracias a sus nuevas condiciones fiscales.