Mercadona lanza su nueva web: así será comprar a partir de ahora

Mercadona arranca la prueba piloto de su nueva web. Todas las miradas del sector están puestas en un lanzamiento que marcará un antes y un después en el negocio online de los supermercados.

Que sea la líder del mercado de la distribución en España, con un 24,5% de la cuota, hace que cualquier paso que de la compañía de Juan Roig genere una gran expectación, pero esta vez no es la única razón. Actualmente, la tienda online de Mercadona tiene un diseño y una usabilidad propia de la década de los 90, por lo que este tardío anuncio es muy esperado por sus clientes.

De hecho, hace poco más de un año, su propio presidente reconoció que "nuestra web es una mierda". Fue entonces cuando anunciaba que sería en 2018 cuando se pondrían manos a la obra para renovar por completo su página. Para ello, Juan Roig puso a su hija menor, Juana Roig, al frente de esa transformación digital como directora general del proyecto.

Inspirado en Amazon

Hoy lunes la compañía ha empezado los ensayos en Valencia, donde tiene su sede. Para ello, ha construido su primer almacén exclusivamente para la venta online en el polígono de Vara de Quart. Estas instalaciones ocupan una superficie de 13.000 metros cuadrados y han supuesto para la empresa una inversión de 12 millones de euros. Desde la compañía, explican que al centralizar toda la operativa en un mismo punto multiplican por 4 la eficiencia y la productividad del proceso de preparación y envío de pedidos.

Al contrario de lo que hacen sus competidores, que preparan los productos que se compran por internet en la propia tienda, la idea de que sea un centro logístico el que se encargue del cliente online, recuerda mucho al modelo de Amazon.

Desde dicho centro, al que llaman Colmena, Mercadona online dará servicio a los clientes del centro de Valencia, "e incrementará de forma progresiva las zonas de servicio a toda el área de Valencia y a algunos municipios cercanos", ha explicado en un comunicado.

Sobre cuándo se extenderá a toda España, sigue siendo una incógnita. "En función de la evolución del proyecto, la empresa irá expandiendo el servicio a otras zonas de Valencia y en próximos años a nuevas ciudades, sin que para ello haya todavía fechas concretas", se limitan a explicar.

Códigos postales disponibles en Valencia

De momento, los residentes de 14 códigos postales en Valencia ya pueden comprar en la renovada tienda online. El resto podrá seguir llenando su nevera a través de la arcaica página.

Las imágenes, el cambio radical

Al entrar en Mercadona.es solo basta con introducir el código postal para ver si eres uno de los afortunados para operar en la nueva web. Si es así, verás un cambio radical a la hora de comprar. Lo primero que salta a la vista es que los productos aparecen con foto.

Nueva web

Aquí Mercadona no in venta nada nuevo porque una imagen que acompañe al producto es lo más básico en cualquier compra online. Lo más sorprendente, y una de las mayores deficiencias de la actual web de Mercadona, es que para comprar uno de sus artículos sin acudir a la tienda hay que saberse su referencia de memoria porque su web no tiene ningún tipo de foto.

Vieja web

Ahora, con la prueba piloto todo ha cambiado. Cada producto dispone de varias imágenes que no dan lugar a error antes de añadir al carro. También, como es habitual en el comercio online, se incluye el precio, información relevante y es posible ampliar la foto para, por ejemplo, leer parte del etiquetado.

La sencillez y la funcionalidad del diseño facilita mucho las operaciones. La web solo cuenta con dos pestañas: la que divide los productos por categorías, que recuerda a los pasillos de la tienda, y la que llaman Mis habituales, que permite a los clientes guardar su compra para volverla a repetir en otro momento. El buscador es rápido y cuenta con la opción de autocompletado.

Las imágenes se amplían

La web no está adaptada para teléfonos móviles, por lo que para comprar desde el smartphone es necesario descargar la aplicación disponible para iOS 11 o versiones posteriores y Android 4.4 o posteriores.

50 euros de pedido mínimo

El principal requisito para comprar en la web es que se realice un pedido mínimo de 50 euros y los gastos de envío son de 7,21 euros, como hasta ahora. Las compras se pueden pagar por el momento únicamente con tarjeta bancaria. La entrega al cliente online es a partir del día siguiente de haber realizado el pedido, de lunes a sábado de 07:00h a 22:00h y en tramos de 1 hora. Los pedidos de producto fresco se preparan "el mismo día" de entrega al cliente y "justo antes de servir" el zumo recién exprimido el jamón de corte.

Actualmente, desde Madrid es imposible probar cómo funciona el servicio de envío, si es posible trackear el pedido o si cumple los plazos. En Valencia, Mercadona ha diseñado junto con el proveedor valenciano especialista en carrocerías Subiela unos vehículos de reparto específicos para las compras online. Los vehículos tienen en su interior 3 zonas de temperatura distintas adaptadas para cada tipo de producto. Además, existen dos modelos distintos, uno que permite transportar hasta 15 pedidos, y otro para las zonas de difícil acceso, de hasta 9 pedidos por viaje.

El proyecto cuenta actualmente con una plantilla de más de 240 trabajadores formada por ingenieros informáticos, product managers, diseñadores, personal de almacén, especialistas de las secciones de frescos igual que hay en las tiendas físicas, repartidores y atención al cliente.

"Mercadona es nueva en el mundo digital y tenemos mucho que aprender. Sin embargo, creemos que, con humildad y esfuerzo y gracias a contar con la sólida estructura de Mercadona, estamos en una buena posición para abordar el reto de la venta online en alimentación", ha dicho Juana Roig.