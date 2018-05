Sánchez calla con el chaletazo podemita porque también recibió una 'hipoteca casta'

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha mantenido un perfil muy bajo ante el escándalo que ha generado la compra de un lujoso chalé por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. En gran medida, su silencio se antoja inteligente, puesto que el líder del partido del puño y la rosa se benefició en su día de una generosa hipoteca que también despertó críticas en la esfera pública.

Todo empezó en 2005. Por aquel entonces, Sánchez era miembro de la Asamblea General de Caja Madrid. Su pertenencia a dicho organismo le permitió beneficiarse de una bonificación del 30% en el pago de su crédito inmobiliario. Según confesó el ahora líder del PSOE, esta ayuda le permitió reducir el préstamo hasta un interés del 2,71%.

La hipoteca en cuestión se cerró el 15 de septiembre de 2005, con un capital social de 293.700 euros. Inicialmente, el crédito se había suscrito con un Euribor + 1,75%, de modo que las primeras letras habrían tenido que pagarse con un interés del 3,84%. Sin embargo, su faceta de asambleísta de la caja le permitió reducir al 2,71% el interés abonado en cada mensualidad.

De Euribor + 6,55% a Euribor + 4,64%

De media, esta bonificación supuso un ahorro de alrededor de 60 euros mensuales, tal y como reconoció Sánchez en una comparecencia ante distintos medios de comunicación. No obstante, el secretario general del PSOE rechazó que su pertenencia a la Asamblea de Caja Madrid le otorgase una ventaja significativa: "El resultado fueron unas condiciones similares a las del mercado de aquellos años". Sin embargo, los datos del INE lo desmienten, puesto que el tipo medio entonces era de 3,3%-3,4%, un 20% por encima del 2,71% que cerró quien luego popularizaría el "no es no" a la investidura de Rajoy.

Según apuntó Sánchez, el préstamo de marras fue modificado en verano de 2008, cuando se amplió la hipoteca para alcanzar los 318.600 euros. Aquí se produjo una revisión del pago de interés, que se quedó en un 4,64% gracias a la bonificación de Caja Madrid, por debajo del 6,55% en el que estaba el mercado por aquel entonces.