Mingardi: "Italia es un gigantesco laboratorio de fallas gubernamentales"

Alberto Mingardi es el director del Instituto Bruno Leoni, uno de los think tanks más influyentes de Italia. Ante la difícil situación política que atraviesa el país transalpino, Libre Mercado ha querido hablar con él para estudiar los temas económicos que van a marcar el devenir de la república, cuyo gobierno quedará en manos de dos formaciones populistas a raíz del pacto entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte.

- ¿Cómo explicamos el estancamiento de la economía italiana?

Alberto Mingardi, Cato Institute

El 2017 no fue un año tan malo para la economía italiana, que creció un 1,7%. Aún así, el ingreso per cápita sigue por debajo de los niveles previos a la crisis. La productividad italiana se ha estancado desde hace veinte años. Pero la clave para entender lo que pasa con la economía de Italia es el hecho de que, siendo justos, la idea de Italia realmente no existe en términos económicos.

¿A qué me refiero? A que el país no es un lote económico homogéneo y coherente. Tienes algunos negocios fantásticos, liderados por las exportaciones en el Norte, pero también tienes un Sur que es pobre y cada vez más pobre. Ese ha sido siempre el caso, pero la regulación excesiva ha sofocado el crecimiento económico y ha empeorado la situación con el tiempo. Hay otros factores a considerar. Por ejemplo, el hecho de que el crecimiento de la población también está estancado. Todo esto es muy preocupante.

- Vd. ha abogado por un "impuesto plano" (flat tax) durante años y ahora parece que esto es políticamente plausible. ¿Cómo describiría la batalla intelectual que ha librado? ¿Y cuáles son las posibilidades reales de que el impuesto plano se convierta en realidad?

La nueva coalición populista [Movimiento 5 Estrellas y LIga] habla de un "impuesto plano" pero, paradójicamente, propone un sistema tributario con dos tasas en vez de una. En 2017, por ejemplo, el Instituto Bruno Leoni publicó un estudio sobre cómo reformar profundamente el sistema impositivo italiano. El impuesto fijo (con un tipo del 25%) era parte del esquema, pero nuestro documento incluía una reestructuración radical de los gastos fiscales y un impuesto negativo a la renta llamado a reemplazar el grueso de los programas de gasto social. Nuestra idea era recortar gastos innecesarios y lograr una reforma efectiva. La Liga del Norte tenía una propuesta de impuestos razonablemente próxima al ideal del "impuesto plano". Pero su objetivo fue siempre el de financiar el recorte de impuestos a través de aumentar el déficit y emitir deuda. Esto es muy diferente a nuestra propuesta.

¿Es plausible que finalmente se introduzcan estas reformas? No lo sé. Por un lado, no considero aconsejable que Italia aumente su descuadre fiscal, pase lo que pase. La crisis de 2011 debería habernos enseñado que la deuda pública son realmente los impuestos del futuro. Además de eso, cambiar el sistema impositivo requiere compromiso y una gran capacidad técnica.

- Liga Norte y Movimiento 5 Estrellas también han debatido cambios significativos en el sistema de pensiones. ¿Qué significaría esto?

Sería una locura replegar los cambios introducidos hace algunos años. La esperanza de vida en Italia es de 83,5 años. La tasa de natalidad es muy baja, un problema muy similar al que tiene España. Además, estos partidos no quieren que entren inmigrantes (por supuesto, es una promesa imposible de cumplir, pero aún así es la canción ideológica dominante). Llegados a este punto, reducir la edad de jubilación es una locura. Y, sin embargo, esta es la única promesa que estoy dispuesto a apostar a que la Liga y el Movimiento de las Cinco Estrellas mantendrán en pie, contra viento y marea, si llegaran a gobernar.

- Ambas partes parecen estar en contra de la membresía de la zona euro. ¿Cómo se desarrollará esto? ¿Existe un riesgo real de un enfrentamiento serio entre Roma y Bruselas?

Es muy difícil de determinar ahora mismo. La política es más o menos siempre acerca de la identificación de un enemigo. Esta nueva coalición ha elegido a la Unión Europea como un enemigo: esto es así por razones distintas, unas son las de "la derecha" (la Liga quiere ganar "soberanía nacional" y "soberanía monetaria") y otras son de "la izquierda" (para algunos de los miembros del Movimiento 5 Estrellas, la UE es una conspiración neoliberal). La UE no es perfecta, pero dejar la UE y el euro tiene costes muy altos, además de ser técnicamente una pesadilla como bien están aprendiendo los británicos.

¿Son la Liga y el Movimiento 5 Estrellas personas ideológicas revolucionarias, que apuestan por una revalorización del ideal nacionalista sin importar el precio? ¿O son simplemente políticos astutos que saben bien que una cosa es ganar elecciones y otra cosa distinta es gobernar un país? Todavía no lo sabemos, lo veremos en los próximos meses.

- Según su punto de vista, ¿cuáles son los elementos más negativos de la alianza propuesta entre ambas partes? ¿Y hay alguna buena propuesta en discusión?

No puedo encontrar ninguna buena propuesta sobre la mesa. Claro, recortar los impuestos sería bueno, pero si recortar los impuestos es solo otro medio para gastar más dinero y hacer que las generaciones futuras paguen la factura, es difícil mostrarse entusiasta. Creo que esta coalición se basa en la premisa de la omnipotencia del gobierno. Se supone que el gobierno rescata negocios al borde de la bancarrota (como Alitalia, que una vez más va por ese camino).

Nada de esto es nuevo para Italia. Pero no funcionó antes y no funcionará ahora. Italia es un gigantesco laboratorio de fallas gubernamentales. ¿Por qué debería el Estado grande tener éxito esta vez después de tantos fracasos? La gente del Movimiento 5 Estrellas te dirá: "Esta vez sí, porque somos honestos, y nuestros predecesores no lo eran". Y la honestidad es, sin duda, una cualidad personal muy notable… Pero no ayuda mucho en la gestión, de facto, de la mitad del PIB. Porque ese es el monstruoso peso del Estado en la economía italiana: el 50% del PIB.

- ¿Qué papel jugará Berlusconi en los próximos años, teniendo en cuenta que una vez más es elegible para postularse a cargos públicos y considerando su oposición a la alianza de Salvini con Di Maio?

No podemos esperar mucho. En las últimas elecciones, Berlusconi no era elegible, eso es cierto, pero estaba haciendo campaña las 24 horas del día. Por primera vez en su carrera, sus comparecencias en televisión no ayudaron a la causa, incluso tal vez le penalizaron. Se le veía viejo, en comparación con Salvini, que tiene 45 años, y Di Maio, que tiene 32.

Es cierto que Salvini entró en la política en 1993, convirtiéndose en un concejal muy joven en la ciudad de Milán. De modo que el líder de la Liga Norte es, políticamente hablando, tan "viejo" como Berlusconi, puesto que este último entró en la política en 1994. Pero, por supuesto, cuando Salvini estaba empezando, Berlusconi era primer ministro.

Creo que los votantes simplemente están cansados ​​de él. Puede ser triste, pero creo que esta es la situación ahora. Y, por desgracia, Berlusconi nunca ha elegido un heredero político y este hecho está haciendo que la parte más "liberal" de la coalición de centro-derecha italiana se quede muy débil, al menos por el momento.