El patrimonio del nuevo gobierno de Sánchez: mucho ladrillo y planes de pensiones privados

La mayoría de los nuevos ministros del nuevo Gobierno del PSOE apuesta por la inversión más común en España, el ladrillo, aunque también hay quien se decanta por los planes de pensiones privados.

Su líder, Pedro Sánchez, cuenta con 4 inmuebles en Madrid, 2 viviendas y 2 garajes por valor de 180.800 euros. Una de las propiedades las tiene alquiladas y recibe 13.711 euros anuales por el contrato de arrendamiento. Además, cuenta con un plan de pensiones privado con 104.000 euros en BBVA. En 2017, aseguraba tener 5.961 euros en acciones de Red Eléctrica.

Por otro lado, la nueva vicepresidenta y futura ministra de Igualdad, Carmen Calvo, conocida por su mítica frase "el dinero público no es de nadie", contaba con 78.000 euros en un plan de pensiones del Banco Santander, 36.000 euros en la cuenta corriente y 28.250 euros en un seguro de vida. Además, tiene tres inmuebles que se encuentran en Madrid y Córdoba. El valor de estas tres casas asciende a los 210.000 euros, tal y como recoge Finect.

María Jesús Montero, hasta ahora consejera de Hacienda y Administración Pública en la Junta de Andalucía, será la nueva ministra de Hacienda. En su última declaración de bienes aseguró tener 5 inmuebles en Sevilla, de los cuales dos son locales y uno es un garaje. En total, el valor catastral de su patrimonio es de 200.000 euros. Además, tiene dos hipotecas pendientes, que ascienden a 134.816 euros, y 5.300 euros en cuentas corrientes.

Jesús Ábalos, nuevo ministro de Fomento, también apuesta por la inversión en ladrillo. Tiene 5 inmuebles: 2 en Valencia, 1en Madrid y 2 locales en la capital del Turia. Dos de esos inmuebles son de pleno dominio y otros dos son compartidos. En total, el valor catastral asciende a 264.000 euros. Al igual que Carmen Calvo, Ábalos también apuesta por los planes de pensiones privados. Tiene dos: uno en el BBVA con 11.000 euros y otro en ASEVAL con 16.497 euros. Además, tiene tres hipotecas en Bankia por valor de 226.000 euros.

Margarita Robles, nueva ministra de Defensa, ostenta dos viviendas valoradas en 267.000 euros. Además, tiene una cuenta de inversión en Banco Santander por valor de 384.000 euros y dos cuentas corrientes con 25.000 euros. Robles también cuenta con un plan de pensiones en el que guarda 76.556 euros.

Meritxell Batet, nueva ministra de Administraciones Públicas, declara tener un piso en Barcelona -en su declaración de 2016 también se recogía la venta de un inmueble en Madrid-. Adeuda 93.468 a BBVA y otros 25.000 a La Caixa por la concesión de dos préstamos hipotecarios. En la cuenta corriente tiene un balance positivo de 27.819 euros y unos 30.000 euros en planes de pensiones.

Carmen Montón capitaneará el Ministerio de Sanidad. Montón recela de la sanidad privada pero no de los planes de pensiones privados. Según su última declaración de bienes, tiene un plan valorado en 25.139 euros con BBVA. Entre sus propiedades, destacan dos pisos al 50% en Burjassot (Valencia), de donde es originaria, y otro en Madrid. En una cuenta de Bankia tiene un saldo de 48.500 euros y rentas derivadas de bienes inmuebles por 105.146 euros (incluye la venta del 50% de la propiedad en Burjassot). Además, Montón tiene un préstamo hipotecario por 190.429 euros.

Isabel Celaá será la nueva ministra de Educación. En 2015, como cabeza de lista del PSE al Senado por Vizcaya, declaró tener tres viviendas, dos en Vizcaya y una en Málaga, tal y como recogió Deia. La representante socialista cobró al mes del Parlamento Vasco un sueldo de 3.526 euros netos, más 543 euros en concepto de transporte. Declaró tener 110.000 euros en un depósito a plazo, 165.000 euros en un plan de pensiones y 1.574 euros en una cuenta de Kutxabank. Además, posee 269.992 euros en fondos de inversión de Kutxabank y otros 125.450 euros en acciones de BBVA, BSCH, Repsol, Telefon, Sacyr, Iberdrola, Bankia y Banco Popular. Tiene un préstamo concedido por valor de 71.000 euros, de los que el saldo pendiente se sitúa en 26.625 euros.

Nadia Calviño no ha publicado su declaración de bienes, pero al llegar al cargo de ministra de Economía dice adiós a los 216.480 euros al año que cobraba en la Comisión Europea, 140.000 euros menos que los que se embolsará ahora como ministra.

Fernando Grande-Marlaska dirigirá el Ministerio de Interior. El año pasado el juez ingresó 11.544 euros por su asistencia a plenos y comisiones. En 2015 el que hasta ahora era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acumulaba un patrimonio de 195.000 euros en bienes inmuebles, 12.000 en cuentas bancarias, 10.000 en acciones o participaciones y 24.000 en otros bienes. Todo esto, daba lugar a un activo total de 241.000 euros. Su pasivo ascendía hasta los 140.000 euros.

Reyes Maroto estará al frente de la cartera de Industria. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid cobraba en 2015 un salario neto de 3.796,32 euros al mes.

Al no ser diputados ni estar dentro del PSOE, no ha sido posible acceder a la declaración de bienes del resto: Teresa Ribera (Transición Energética), Dolores Delgado (Justicia), Pedro Duque (Ciencia), Magdalena Valerio (Empleo), Josep Borrell (Exteriores), Màxim Huerta (Cultura y Deporte) y Luis Planas (Agricultura). Eso sí, en el partido de Pedro Sánchez tendrán que publicarlas en su Portal de Transparencia no tardando mucho.