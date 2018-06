Kolau o cómo lograr que las pymes se sitúen en la primera página de Google

Según un informe del Ministerio de Economía, 25 de cada 100 empresas en España no disponen de página web, principalmente micropymes y pymes. Esto reduce las ventas y el número de clientes que buscan, cada vez más, los productos y servicios por Internet. La invisibilidad de este tipo de compañías reduce sus ingresos y tiene consecuencias negativas para el sector. En España, solo el 29% de las pymes continúan en funcionamiento en su quinto año de vida, convirtiendo a nuestro país en el tercero de la OCDE con mayor fracaso empresarial.

Ante esta situación nace Kolau, la compañía digital de Silicon Valley que se encarga de introducir al posicionamiento web el movimiento "Hazlo tú mismo" o, en inglés, DIY (Do It Yourself). Esta filosofía consiste en "utilizar la tecnología para hacer casi cualquier cosa sin tener que saber cómo se hace. Como las impresoras 3D que permiten imprimir ropa sin saber cómo coser", explican en Kolau.

Este jueves día 7, la compañía lanza su nueva tecnología en España. "Permite, especialmente a las pymes y micropymes, posicionarse en la primera página de Google en la sección de Anuncios", resume a Libre Mercado Danny Sánchez-Mola, fundador de Kolau. El CEO afirma que para que las pymes puedan estar en la primera página de Google y, consecuentemente, darse a conocer y alcanzar a un mayor número de clientes deben superar tres barreras: "No tienen tiempo, ni conocimientos para hacerlo bien y no disponen de dinero para poder contratar a un especialista".

"En 2015 estaba con mi esposa en la montaña de Kolau en Hawai y empezamos a pensar en las barreras de las pymes. Además, descubrimos que no había ninguna tecnología que introdujera el DIY al posicionamiento web". A partir de ese momento surgió la compañía que lleva dos años en funcionamiento.

Los servicios de esta plataforma son gratuitos si no se invierte más de 50 euros en Google AdWords, el límite recomendado por Kolau. De esta manera, Sánchez-Mola asegura que "los clicks que se produzcan serán los que tengan intención de compra. Una de cada diez visitas acostumbra a comprar". Por su parte, la empresa puede mantenerse por las inversiones de grandes compañías como Chevrolet o Ford que requieren de su tecnología, basada en la creación de anuncios y la optimización automática.

La plataforma se diferencia de otras que también están relacionadas con Google AdWords por su sencillez y bajo coste. Mientras Kolau consiste en un formulario de preguntas cortas, otras plataformas son "complejas y cuestan un porrón, unos 1.000 euros al mes". Sánchez-Mola también asegura que su servicio es beneficioso para Google, ya que "el 90% de las empresas españolas son pymes". Un buen posicionamiento web "es la única forma con la que el Bar Pepe puede crecer".