El fenómeno de los 'restaurantes fantasma' aterriza en España

Los servicios de delivering no paran de crecer y cada vez es más común pedir comida a domicilio. Plataformas como Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Just Eat pueden expandirse y alcanzar otro tipo de negocios a partir de los denominados "restaurantes fantasma". No se trata de locales llenos de espíritus del inframundo, sino de establecimientos que, a pesar de tener el nombre de restaurante, no disponen de elementos propios de los mismos.

Ni cubertería ni sillas ni siquiera camareros o comensales; los restaurantes fantasma no sirven comida "para tomar". Este fenómeno consiste en una red de cocinas que preparan platos para enviar a los hogares a través de las plataformas de delivering. Uno de sus principales beneficios reside en la reducción de los tiempos de espera, especialmente en horas punta. Además, se trata de una apuesta rentable porque reduce en gran medida los gastos que tienen los restaurantes tradicionales (camareros, mobiliario,...).

Keatz, el primero en Europa y España

La empresa Keatz surgió en Berlín en 2016, convirtiéndose en la primera compañía europea de este estilo. Esta red de cocinas ha contado con el apoyo financiero (más de seis millones de euros) de varios socios, la mayoría fondos de capital riesgo como K Fund, JME Venture Capital, Project A, Atlantic Labs y Ustart. Tras conquistar Alemania, Keatz aterrizó en nuestro país. Ya existe una cocina en Barcelona y antes de verano abrirán otra más en la ciudad condal y dos en Madrid.

La cadena ofrece gran variedad de estilos culinarios: comida española, americana, italiana, mexicana, tailandesa, healthy o hawaiana con los famosos Poke Bowls (en general, se trata de boles de pescado crudo con arroz y aguacate). Estos platos se van modificando para adaptarse a las modas gastronómicas de cada ciudad. En un futuro cercano Keatz pretende expandirse por otras ciudades del Viejo Continente como Valencia, Lisboa, Múnich, Milán, Ámsterdam o París.

La fiebre de la comida a domicilio

Los "restaurantes fantasma" ya son tendencia en el país norteamericano de la mano de Green Summit Group. Este grupo de comida a domicilio está formado por varios "restaurantes fantasma", entre los que se encuentran F.I.S.H. Poke Bar, Butcher Block, Leafage y Authentic. Situados en Chicago y Nueva York, ofrecen desde sushi a comida vegetariana. Peter Schatzberg y Todd Millman fundaron en 2013 la compañía gastronómica y aseguran que siguen un modelo "único".

En una entrevista a Forbes, Schatzberg explica que el elemento innovador no reside en "la tecnología de reparto", sino que lo realmente novedoso es poder "hacer comida de alta calidad, tener diferentes estilos de cocina y que todo provenga de la misma cocina". El fundador confía en las plataformas de envío y explica que "te hacen visible" y que una vez que "generas volumen a través de un cierto número de marcas, puedes convertirte en una empresa rentable".

Otra gran empresa basada en un conjunto de cocinas es Good Uncle. La diferencia con Green Summit Group es su forma de envío. Mientras el grupo de Schatzberg y Millman usa plataformas de reparto, Good Uncle tiene sus propias furgonetas.