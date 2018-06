Hace algunos años, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, visitó España para ofrecer una conferencia en Madrid. Con motivo de su visita, aproveché para preguntarle por la deriva proteccionista que vive Occidente desde el estallido de la Gran Recesión. Krugman recibió el Nobel por sus influyentes estudios sobre el comercio internacional, de modo que la pregunta parecía de lo más pertinente. Sin embargo, el también articulista del New York Times le quitó hierro al asunto y declaró que no veía riesgos de que el proteccionismo fuese a crecer en el mundo desarrollado. De hecho, afirmó que la cuestión comercial no le parecía "en absoluto relevante".

El paso de los años parece haberle dejado en evidencia. Como explica un informe producido por el Institute of Economic Affairs y TIMBRO, el proteccionismo está creciendo desde que estalló la Gran Recesión, de modo que la situación ha sido mucho menos favorable de lo que planteaba el que fuera el economista de cabecera del ex presidente Rodríguez Zapatero.

El estudio en cuestión viene firmado por Fabian Wallen y Magnus Wiberg, dos economistas suecos afincados en Estados Unidos. Ambos afirman sin titubeos que "el flojo crecimiento de la economía global desde 2008 hasta hoy ha ido mano a mano con el decepcionante desempeño que ha tenido el comercio a nivel internacional". Las cifras son claras y respaldan esta tesis. Desde 1980, el crecimiento anual medio del comercio global alcanzó el 4,7%. Sin embargo, desde 2008, este indicador se ha reducido a apenas un 2,2%.

Para Wallen y Wiberg, "las organizaciones especializadas en estudiar el desarrollo macroeconómico de los países son claras: el proteccionismo está creciendo, no tanto en aranceles sino especialmente mediante barreras no convencionales, regulaciones locales, subsidios que distorsionan la competencia y otras vías que desvirtúan la globalización".

Felizmente, el mundo de los aranceles altos ha quedado atrás y la mayoría de países del mundo han ingresado en la Organización Mundial de Comercio y han optado por reducir significativamente las tasas aplicadas a los bienes y servicios producidos en el extranjero. Como se ve en el siguiente gráfico, el arancel medio a nivel global ronda el 2,5%, mientras que Estados Unidos y la UE se mueven cerca del 1,5% y China está en el 3,5%.

Sin embargo, las barreras no convencionales están subiendo de forma menos visible pero incluso más dañina de lo que supone un repunte arancelario. Así, a base de introducir normas técnicas o costes administrativos, los gobiernos de medio mundo están rompiendo con el ideal del libre comercio.

El informe del Institute of Economic Affairs y TIMBRO apunta que el coste de las medidas administrativas que distorsionan el libre comercio por la puerta de atrás ronda el 15% del precio final que pagan los consumidores. Además, como vemos en el siguiente gráfico, el volumen anual de medidas restrictivas denunciadas ante la OMC ha subido de 800 en 2005 a 1.800 en 2017.

Por otro lado, solamente analizando a las economías del G-20 vemos que, por cada 100 medidas de apertura del comercio registradas en 2017 hubo 275 decisiones restrictivas a lo largo del mismo ejercicio.