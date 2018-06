Intereses del 7% anual con Meliá: compre su propiedad en Resorts de lujo

Ya es posible disfrutar de su compra hasta 5 semanas al año y el resto del tiempo alquilarle la propiedad a Meliá para ganar dinero. Se trata de una de las operaciones más equilibradas, seguras y ventajosas del panorama inversor actual.

Las propiedades, Resorts y sus servicios y extras hacen que sea ideal para solteros, parejas, familias y mayores. Los Resorts Meliá Tortuga Beach Resort, Meliá Dunas Beach Resort & Spa y Meliá Llana Beach Hotel se sitúan en la isla de Sal, formando la llamada trilogía. Se encuentran operativos y en explotación desde 2011, 2014 y 2016 respectivamente, y el año pasado las cifras arrojaron un exitoso 85% de ocupación.

Vista aérea de los Resorts Dunas, Llana y Tortuga de la Isla de Sal

Descubriendo Cabo Verde

Cabo Verde es un archipiélago tropical situado en el océano Atlántico frente a la costa occidental de África y a apenas a una hora de las islas Canarias.

Mantiene unas temperaturas entorno a los 25ºC durante todo el año y cuenta con algunas de las mejores playas del mundo, de blanca arena e idílicas aguas azules y cristalinas.

Es un país estable y seguro, en notable desarrollo y crecimiento donde el turismo aumenta de forma exponencial y se ha convertido en una región ideal para la inversión, denominándose ya, el Caribe Europeo.

Dispone de 120 vuelos directos desde todo el mundo. Podemos viajar fácilmente desde Lisboa o Canarias. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha situado a Cabo Verde en el puesto 10 del Top 50 de los mejores destinos vacacionales del mundo.

Está compuesto por diez islas y cinco islotes, el estilo de vida relajado y sin estrés de Cabo Verde lo convierte en el destino perfecto para las vacaciones. El floreciente turismo, gracias a la impecable hospitalidad caboverdiana y al clima, ha hecho que los altos niveles de demanda de un alojamiento de calidad superen la oferta, dando lugar a las condiciones económicas y medioambientales perfectas para la inversión en propiedades y el crecimiento de capital para quien compra.

El propio atractivo natural de las islas, su estabilidad política y democrática, y el uso del euro como moneda, hace que en los últimos años, Cabo Verde se haya convertido en uno de los destinos más deseados en Europa. En Cabo Verde es posible pasar unos idílicos días de placer, alejados de saturadas playas, combinado con comodidad, lujo, clima y naturaleza.

Cabo Verde. El Caribe Europeo. Los Resorts se encuentran en Las Islas de Sal y Boa Vista.

La continuada prosperidad de las islas está vinculada a su crecimiento turístico, a una estructura gubernamental estable y el desarrollo de una estrategia de inversión en infraestructuras y servicios en línea con su demanda turística.

Las islas disfrutarán de un maravilloso futuro, liderado por un continuo aumento de un turismo sostenible, y de nuevas oportunidades para la población, que disfruta de una situación de pleno empleo.

Compañías multinacionales que participan

El negocio del holding británico donde participan las más importantes empresas hoteleras y turísticas del mundo ha sido todo un éxito en su llegada a España.

The Resort Group PLC es el dueño de las urbanizaciones donde están construidos 3 de los resorts más lujosos y con más servicios de todo el mundo. Cuenta con más de 2.000 villas, suites, dúplex, áticos, con todos los extras posibles.

Los Resorts son explotados porla multinacional española Meliá Hotels International, que ofrece un servicio exquisito y con la que The Resort Group PLC tiene contratos de explotación por 25 años.

Fueron construidos por la también española Construcciones San José,bajo los diseños de los equipos de arquitectos del propio Meliá Hotels International, verdaderos conocedores de cómo debe diseñarse un Resort para ofrecer la máxima experiencia a sus huéspedes.

Empresas que participan en el proyecto

El exquisito servicio y magnífico destino, hace que muchos turistas quieran repetir. Añadido a esto, The Resort Group PLC y Meliá Hotels International, tienen a su vez aseguradas altísimas cuotas de ocupación gracias a la presencia de otros dos grandes actores, las mayores tour-operadoras del mundo, Tui y Thomas Cook, con los que se tienen firmados contratos para expandir cada día a más gente de todo el mundo estos Resorts y asegurar plena ocupación.

Intereses de hasta del 7% desde el primer mes

Con la firma del contrato de compra-venta y escrituras, usted tiene la opción de dejar la propiedad en alquiler a Meliá.

Con los beneficios de explotación de Meliá sobre su propiedad, y tras pagar los costes operativos y de comunidad, a usted se le garantiza un neto mínimo garantizado del 5, 6 y 7% por contrato, los 3 primeros años. Ingresados desde el primer mes en su cuenta bancaria.

Además, usted no tiene que preocuparse por el mobiliario, el mantenimiento… su propiedad siempre estará en las condiciones que un Resort de Lujo de 5-Estrellas de la cadena Meliá tiene: perfecto.

Usted puede ganar más del 7%

Los resultados de ocupación del Resort, son auditadas trimestralmente por Deloitte. Con un 65% de ocupación, se consiguen beneficios de entorno al 7%.

En 2017 la ocupación media fue del 85%, ¿qué quiere decir esto? Los intereses que por contrato se le dan son mínimos garantizados. Por tanto, si las auditorías trimestrales y públicas superan esa ocupación, los intereses serán complementados y se le ingresará el diferencial. Es decir, a usted se le ingresa la cantidad mayor.

Su compra de propiedad desde 40.001 €

Este tipo de compra se adapta tanto a particulares y familias como a pequeños y grandes compradores.

En el caso que usted no disponga de 185.000€, precio de la suite más económica, existen paquetes de compra muy interesantes, desde 40.001 euros en adelante. Para España, The Resort Group ha seleccionado a Granatte para la gestión de ventas, quien asesora en detalle y de manera particular a cada interesado, tanto para seleccionar la compra que más se ajuste a las necesidades de los clientes.

En 5 años querré vender… ¿será fácil?

Su inversión es una compra, luego su desinversión es una venta. Bien se avisa al Resort con al menos 7 días de antelación y la propiedad o fracción se tasa a precio de mercado y se devuelve a la cartera de propiedades de The Resort Group, quien le vende su propiedad como si de una inmobiliaria se tratara. Eso sí, usted revenderá habiendo obtenido un incremento de capital del 7% al 10% anual. Por su puesto y, como usted es el propietario, también puede hacerlo por su cuenta o a través de alguna de las muchas inmobiliarias internacionales que existen.

Comprar en Resorts de Meliá

Los compradores pueden seleccionar las fechas de su estancia, en su propiedad u otra distinta si viaja con más familiares, tanto en su resort como en otro de la cadena, según el paquete de compra elegido. Una vez usted es propietario disfrutará de precios reducidos para su estancia.

Así, si compra una propiedad completa podrá disfrutar de 5 semanas al año, para el paquete de compra de 40.001 hasta 80.001€, puede elegir 1 semana y el paquete de +80.001 hasta propiedad completa, de 3 semanas/año.

De esta manera usted puede tocar con la mano su compra y disfrutar de unas vacaciones de lujo en los resorts, desde 1 a 5 semanas al año.

Muchos menos impuestos

Podemos adelantarle que por la compra de una vivienda en Cabo Verde, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es del 1,5%, frente al 7-10% que se paga en España. Además, por el alquiler de su vivienda en un resort turístico, tampoco se pagan impuestos en aquel país.

Granatte ha contratado con uno de los mejores bufetes de España, para asesorarle de cómo Ud debe informar y declarar sus beneficios y propiedades. Un servicio agregado con mucho valor añadido, que normalmente no se presta. Así, todos los compradores e inversores sabrán exactamente cómo proceder.

¿Hay más gastos?

Usted está comprando una propiedad, luego deberá pagar su parte de Notaría y Registro de la Propiedad. Además, como de una comunidad de propietarios y de su propio piso se tratase, debe pagar el IBI y los gastos de comunidad... que son bastante más suaves que en España.

¡¡Quiero contactar!!

Granatte ha creado una intuitiva y fácil (pero completa) web donde el interesado puede ir seleccionando entre paquetes de compra según la cantidad a invertir, decidir si desea un resort para toda la familia o sólo para adultos, entre los resorts ya abiertos desde hace tiempo o en construcción, etc.

Una vez preseleccionado el paquete que usted crea más conveniente, envía su preselección a Granatte y esta agencia se pone en contacto para el asesoramiento personalizado. Se valoran los distintos escenarios, su situación y deseos y se toma la decisión más óptima. De esta manera, el círculo del negocio se cierra.

La oferta incluye detalles de seguridad tales como visita de inspección de 4 días gratis al Resort con la reserva inicial y si finalmente usted compra, incluyendo avión y estancia completa para inversiones superiores a los 80.001 €. Además "si no le gusta, le devolvemos el dinero", dado que todo comprador puede dar marcha atrás en los primeros 14 días y The Resort Group PLC le devuelve el dinero sin retención alguna.

Sin duda, estamos ante la inversión 3.0. Sin dobleces, adaptable y multi-beneficiosa.

El futuro

The Resort Group PLC tiene proyectos de construcción hasta 2023 para un total de más de 6.000 plazas y 10 Resorts. En la actualidad en la Isla de Boa Vista se construye el cuarto Resort, en el que también puede comprar:

La economía de escala hace cada vez más eficiente este negocio. La parte positiva es que en ningún momento la promotora está en riesgo, dado que no existe apalancamiento.

Esto hace distinta a esta compra con beneficios económicos y de disfrute cuya solidez se basa en la industria del turismo global, en la empresa privada, sus esfuerzos y talento, alejándola de productos bursátiles o fondos de inversión susceptibles de venirse abajo con cambios políticos inesperados.