Pedro Sánchez se encomienda a Calviño: será la jefa de los siete ministerios económicos

Nadia Calviño tendrá todo el poder económico en el Gobierno de Pedro Sánchez. La nueva ministra de Economía no sólo se encargará de comandar una cartera de esta envergadura, también presidirá la influyente Comisión Delegada para Asuntos Económicos, según ha adelantado Expansión.

Al contrario de lo que habían hecho gobiernos anteriores, con el Ejecutivo del PP era Mariano Rajoy el presidente de esta comisión y Soraya Sáenz de Santamaría le sustituía en las reuniones a las que no podía asistir. Rajoy asumió la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para no darle más poder a De Guindos que a Montoro, aunque no pudo evitar los enfrentamientos entre ambos ministros.

Ahora, Calviño se convertirá en superministra y tomará las riendas de los otros seis departamentos económicos del Gobierno socialista: Hacienda, Fomento, Industria, Trabajo, Transición Ecológica y Agricultura. Otra muestra de que Pedro Sánchez lo confía todo a Calviño es que ha suprimido Oficina Económica, con rango de Secretaría de Estado. Desde esta oficina se controlaba toda la política económica del Ejecutivo y se despachaba directamente con el presidente.

Esta coruñesa nacida en 1968, es hija del que fuera director de RTVE, José María Calviño. Antes de llegar al Ministerio de Economía ocupaba un puesto de primer nivel en Bruselas como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, un departamento que se dedica a la programación financiera, los presupuestos anuales y las normas contables y financieras. Es licenciada en Económicas por la Universidad Complutense y en Derecho por la UNED.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Inés María Bardón Rafael como nueva secretaria de Estado de Hacienda y de María José Gualda como nueva secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ambas provenientes de secretarías generales de la Junta de Andalucía. Entonces, no se anunció la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.