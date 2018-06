"Los vientres de alquiler es una nueva utilización del cuerpo de las mujeres, y muy grave, es una compraventa más. Usan el cuerpo de la mujer más pobre. Nuestra posición es clara". Estas recientes declaraciones de la nueva ministra de Igualdad, Carmen Calvo, al diario El País sobre la gestación subrogada ha desatado la indignación entre las familias españolas que han recurrido a esta técnica de reproducción.

La Asociación por la Gestación Subrogada (AGS) en España ha reaccionado ante las palabras de Calvo mostrando su profundo enfado y rechazo, a través de un comunicado, por la postura de los socialistas en contra de la regularización de la maternidad subrogada. Sus portavoces dejan claro que "es absolutamente antifeminista y va en contra de la igualdad real que tanto defienden desde la izquierda".

Vanesa de León, miembro de la AGS y madre por gestación subrogada, critica duramente "el código moral que pretenden imponer desde el PSOE": "Las que verdaderamente discriminan a las mujeres, las cosifican y las objetualizan son las propias feministas como la ministra Calvo. Llaman a nuestras gestantes vasijas o vientres despojándolas de cualquier tipo de raciocinio, tratándolas como si fueran partes de un cuerpo sin cerebro y arrebatándoles su derecho a decidir libremente", lamenta.

Protesta contra la maternidad subrogada en Madrid (EFE)

"Calvo es antifeminista"

Esta vasca de 34 años sufre de una cardiopatía desde que tenía 12 años. El médico le comunicó que no podía quedarse embarazada debido a esta dolencia. Cuando supo que era posible ser madre gracias a otra mujer sintió que "la vida le sonrió de nuevo". Ahora, su hijo tiene 20 meses. Un sueño cumplido gracias a que en Ucrania está regulado.

"Mi gestante es una mujer maravillosa. Aliona es profesora y su marido ingeniero. La adoro. No tengo palabras para describir lo que ella ha hecho por mí y mi marido", comenta. Y se pregunta: "¿Cómo es posible que una mujer ministra le prohíba a otra mujer ayudar a una mujer que quiere ser madre y no puede? ¿Eso es feminismo? Es una absoluta falta de respeto a nuestras familias y a nuestros hijos", se queja De León.

El responsable de Comunicación de la Asociación por la Gestación Subrogada, Óscar Gavin, tampoco sale de su asombro, aunque confiesa que ya se lo esperaba: "Es increíble que un gobierno de izquierdas esté en contra de la libertad de decidir de las mujeres, del derecho a formar tu familia." De León opina lo mismo, aseverando que incluso los socialistas "las minusvaloran", y reprochan al PSOE que estén en contra de la regularización de la maternidad subrogada sin haber preguntado a ninguna mujer gestante ni a las familias cómo se sienten o cuáles son sus historias.

De León asegura que "se está truncando e impidiendo la felicidad de muchas parejas". "Yo me fui a Ucrania, pero aquí, en mi país, me hubieran ayudado amigas que se ofrecieron a tener a mi hijo, pero no pudieron porque es un delito. Es alucinante esta izquierda. Libres para abortar, pero no para tener hijos como gestantes".

Cómplices de las mafias

Óscar Gavin reclama una regulación garantista en España que impida que se creen mafias. "Estas posiciones liberticidas de los políticos alientan a las mafias, sobre todo en la India, pero no es el caso de países como Canadá, Estados Unidos o Ucrania. Allí no existen las malas praxis porque no es un delito", revela.

"Es una oligarquía de la moral que le dice a las mujeres qué deben hacer con su cuerpo. Quiénes deben ser madre y quiénes no. ¿Dónde está aquello de nosotras parimos, nosotras decidimos? Pueden formar una familia las que la ministra diga. Aquellas que no podemos por enfermedad, no tenemos derecho a tener un hijo a través de otras técnicas de reproducción", explica De León. Y espeta que "no existe ningún tipo de compraventa entre gestante y padres, todo lo contrario. La postura de Calvo fomenta la irregularización y malas conductas ideales para las mafias". Esta auxiliar de enfermería, natural de Bilbao, expone que "las gestantes son personas con un gran carácter altruista".

Gavin, por su parte, confirma que "las gestantes proceden de familias de clase media alta. En Estados Unidos, son profesoras, periodistas o abogadas las que se ofrecen", y añade que "los 20.000 dólares que reciben es una cantidad insignificante para el esfuerzo humano y médico que les supone quedarse embarazadas para otra mujer". Según relatan desde la Asociación, "los vínculos entre las gestantes y las familias son muy fuertes, duran años, se crea una gran amistad, es muy bonito. Los políticos no tienen derecho a imposibilitar a los españoles esta felicidad".

Socialismo, ¿retrógrado?

La AGS tacha de "ataque a sus hijos" los comentarios de Carmen Calvo. "Este tipo de declaraciones fomenta el bullying en el colegio, ya que parece que nuestros hijos no son dignos o son menos que otros niños. Los compañeros de clase los pueden discriminar", explica De León.

En España, los dos organismos que luchan por la regularización de la gestación subrogada, la Asociación por la Maternidad Subrogada y la organización Son nuestros hijos, desvelan en sus informes que 1.500 niños nacen al año en España a través de este tipo de reproducción gracias a las gestantes de países donde está permitido. De momento, el único partido político que aboga en nuestro país por la normalización y legalización de la maternidad subrogada es Ciudadanos. La ministra de Igualdad ha dicho que la propuesta del partido de Albert Rivera se debatirá en el Congreso de los Diputados, pero ha reiterado que "la decisión del PSOE es clara sobre este asunto, estamos en contra".

De León no comprende cómo "partidos que supuestamente son de derechas estén a favor de esas libertades y los de izquierda estén en contra". Gavin, exmilitante socialista, declara que hay un auténtico cisma en el PSOE sobre este asunto. "Nos han decepcionado como partido". Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descalificado la "postura retrógrada" de la ministra y exige "su perdón a las familias".

Gavin y De León avisan de que desde sus plataformas seguirán informando sobre los beneficios de la gestación subrogada. Sus portavoces reclaman una reunión con los dirigentes socialistas, aunque saben "que no servirá de nada y no los atenderán". No obstante, no pierden la ilusión "de que un día España apruebe esta fórmula que abre una nueva esperanza a los padres que, por los motivos que fuere, no pueden tener hijos".