Ahorro, empresas baratas y paciencia: el secreto de la inversión más rentable de la historia

"La volatilidad no es un riesgo, es un aliado si la sabes aprovechar". Esta idea, que puede parecer muy rompedora para algunos inversores, es una de las bases del value investing, la filosofía de inversión más rentable de la historia.

"Entrar en empresas de calidad cuando están baratas" y "pensar a largo plazo" son otros de sus principios esenciales. De todo ellos ha hablado Fernando Bernad, socio director de inversiones de azValor, en la última edición de Diálogos en Libertad en formato desayuno que se ha celebrado este jueves.

Bernad ha estado acompañado por Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, jefe de Economía en Libertad Digital, y Domingo Soriano, redactor de Finanzas de Libertad Digital y esRadio. Los expertos han analizado las oportunidades de ahorro e inversión que tienen a mano los ahorradores españoles y cómo alcanzar de cara al futuro la tan preciada libertad financiera a la que cualquier persona debería poder optar.

La falta de cultura financiera en España es una de las principales barreras que impiden a los ahorradores rentabilizar su dinero más allá de los irrisorios intereses que ofrecen los depósitos de los bancos. Fernando Bernad ha querido desmontar "la serie de falacias instaladas" que existen sobre la renta variable. "Se cree que tiene mucho más riesgo que la renta fija, cuando lo cierto es que la renta fija es una promesa de pago. Con ella, en el mejor de los casos empatas y aguantas la inflación, aunque en estos momentos no vas a hacer ni eso".

"Comprar a precios bajos empresas excelentes"

En este sentido, Manuel Llamas ha apuntado que "la rentabilidad media histórica del SP500 o de otros índices europeos es del 8% y el 9% anual". Sin embargo, con los depósitos hay que recordar que "ese dinero no esta ahí. Es un pasivo porque le estás prestando dinero al banco. El Estado es el que te garantiza tu dinero y los estados suelen ser malos pagadores porque… ya sabemos lo que vale la palabra de un político", ha dicho el jefe de Economía en Libertad Digital.

Para Juan Ramón Rallo, el value investing "ayuda a entender qué es realmente el capitalismo, que no es otra cosa que generar con el capital valor para los demás. No es ni la cultura del pelotazo, ni el ganar dinero timando a otro". La filosofía de inversión que sigue azValor "es entrar en los negocios que están entregando valor para los ciudadanos y se están vendiendo a un precio irrisorio". Es decir, "comprar a precios bajos empresas excelentes", ha incidido el director del Instituto Juan de Mariana.

En muchas ocasiones, los inversores desconocen cómo aprovechar la volatilidad de los mercados. "Hay que vender cuando vas ganando y aguantar cuando hay caídas", recomienda Bernad. "La volatilidad es una oportunidad, pero el inversor medio no es consciente de eso", añade Domingo Soriano.

"Nosotros nos estrenamos cayendo un 19% los primeros meses. Y no solo no perdimos sino que ganamos inversores porque las inversiones eran estupendas. Ganamos un 50% en pocos meses", recuerda Bernad. Desde la creación de azValor, hace dos años y medio, su fondo Ibérico lleva ganado el 40% y el Internacional, un 30%. "En 6 ó 7 años estamos doblando el dinero", afirma.

Ahorro y paciencia, dos virtudes

Para empezar a invertir, "el ahorro temprano es fundamental, aunque sean cantidades modestas", explica el experto. A esta idea, Manuel Llamas le suma "la paciencia", porque se trata de inversiones a largo plazo.

En este sentido, lo primero que le preguntan a un cliente que pretende invertir en azValor es "si puede no disponer del dinero en los próximos 10 años. No tenemos ni idea de lo que va a pasar con la bolsa en los próximos 2 años, puede caer un 30%, pero sé que en 10 años no va a perder", asegura su socio director de inversiones.

"Y si no te dicen estas cosas en la entrevista, es que no es una buena gestora value", añade Domingo Soriano. "Yo le recomiendo a mi familia y amigos que confíen en los gestores, que los conozcan. Pueden meter su dinero en varias gestoras para diversificar, pero no se pueden poner nerviosos si a los pocos años su inversión cae un 20%. Tienen que aguantar", explica.

Para los ahorradores que son muy adversos al riesgo, Rallo recomienda "tener parte de tus ahorros en vivienda, en liquidez, aunque pierdas un 1% al año, y aquella parte del capital que puedas aguantar, en renta variable". Y es que "tener todo el patrimonio en bolsa requiere de un carácter muy especial". Todos los ponentes coinciden que no "hay que tener todos los huevos en la misma cesta".

En el caso del ladrillo, Llamas advierte de que la vivienda "no siempre sube". Además, "a la rentabilidad que nos puede dar, hay que restarle los gastos mantenimiento, impuestos, reformas y si te tienes que hipotecar para comprarla". Comprar acciones de empresas "sólo porque son conocidas, salen en la tele o te las recomienda el director de una sucursal bancaria es una temeridad".

Empresas familiares, sólidas y sin deuda

El value investing apuesta por empresas sólidas y sin deuda, en muchos casos, compañías familiares. Para detectarlas, es imprescindible "conocer bien a la compañía y analizar bien su balance, incluso desplazándote a conocer a sus responsables. Eso cuesta mucho tiempo y dinero, no es nada fácil", explica Soriano.

"Eso es trabajo a destajo. Un trabajo de aguantar las caídas, pero cavando. No siempre que caen las bolsas es una oportunidad, hay que medir el riesgo. No es sacar la red y todo lo que cae lo cojo, se analiza", añade Bernad, que señala que un buen gestor value investor se forja "con la acumulación de cicatrices".

Entre las conclusiones del evento, Rallo ha querido destacar la virtud del ahorro. "Sin ahorro no se tiene la materia prima para invertir". Llamas, el objetivo de buscar "que el dinero trabaje para ti y no tu para ganar dinero". Además, Soriano ha recomendado la literatura de varios autores expertos en value, como Peter Lynch, Benjamin Grahan o Warren Buffett.