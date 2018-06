¿Emitirán los estados sus propias criptomonedas?

El dinero en efectivo pesa cada vez menos en el volumen de transacciones monetarias a nivel mundial. En Suecia, el país que menos utiliza el cash, solo el 2% de las transacciones se hacen con papel moneda, el resto es vía telemática. Aunque el país nórdico es una excepción, en el resto de estados la tendencia sigue el mismo camino.

Por ello, varios analistas, entre ellos Mohamed El-Erian, asesor económico de Allianz, apuntan a que el mundo avanza hacia la expansión de las criptomonedas. Sin embargo, para el directivo neoyorquino el futuro no será de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc, sino que serán los propios estados los encargados de emitir divisas digitales. "Las monedas virtuales necesitarán apoyo y respaldo de los gobiernos. Tienen que tener aprobación oficial. Pero no es algo que vayamos a ver en los próximos tres o cinco años, será más bien un hecho en las próximas décadas", afirmó El-Erian en la CNBC.

Precisamente, la gran preocupación de muchos países gira en torno a la regulación de las criptodivisas. Es algo que ya se abordó en la pasada cumbre del G-20, celebrada en Argentina. Aunque no salió nada en claro, lo cierto es que muchos gobiernos están buscando acuerdos comunes para regular estas monedas. Pero esto es algo que se torna bastante complicado, porque sería como poner puertas al campo.

El Bitcoin surge mediante algoritmos que se crean en potentes ordenadores. Cada algoritmo es una moneda y los gobiernos no pueden controlar su emisión -Bitcoin tiene un número limitado de monedas que no puede sobrepasar-. Lo que sí pueden controlar y regular es la manera en la que se compra, mejor dicho, los Exchange, que son los sitios donde cualquier persona puede cambiar sus dólares o euros por Bitcoin u otras criptomonedas similares. Para evitar el blanqueo de capitales, varios países quieren que estas empresas puedan facilitarles datos de los movimientos de sus clientes.

Por ahora, las medidas que se han tomado giran en torno a las prohibiciones. China y Corea del Sur han prohibido directamente acceder a los Exchange mediante servidores de su propio país -el Gigante Asiático es uno de los países que más Bitcoin posee-. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido prohibieron la compra de monedas virtuales con tarjetas de crédito después de que el endeudamiento privado subiera un 1% por comprar estas monedas. En el caso suizo, el país se ha limitado a dar soporte legal a aquellas empresas que quieran lanzar sus propias monedas, que funcionarían como una especie de acciones criptográficas.

¿Tiene sentido que emitan divisas digitales?

Uno de los grandes atractivos de Bitcoin es que no está controlado por el poder político ni por ningún banco central. De hecho, una gran parte de los compradores de esta moneda son los habitantes de países con una gran inflación que ven en la divisa un refugio. Además, el hecho de que el Bitcoin tenga una cantidad limitada de monedas es lo que le da más valor.

Si un país emite divisas digitales, realmente habría poca diferencia con el dinero normal actual porque la emisión seguiría en manos de un banco central. Lo único es que las transacciones se harían todas de manera virtual usando Blockchain. Sin embargo, Rusia y los Emiratos Árabes están estudiando el lanzamiento de divisas virtuales controladas por el propio Estado. Venezuela ya lo intentó con el Petro, pero la falta de inversores y la ilegalización de la misma por parte de Estados Unidos han convertido el bitcoin chavista en un auténtico fracaso.