El impuesto a la banca para pagar las pensiones fue una de las propuestas estrella del líder del PSOE, Pedro Sánchez, antes de su llegada al Gobierno. Sánchez anuncio a principios de año la intención de crear dos nuevos impuestos para garantizar la sostenibilidad del sistema. El nuevo presidente del Ejecutivo explicó entonces que uno de los impuestos gravaría directamente a las entidades y otro, a las transacciones financieras.

El plan de Pedro Sánchez no ha gustado nada a bancos como BBVA, cuyo consejero delegado, Carlos Torres Vila, no ha perdido la oportunidad de hacérselo saber al propio Gobierno socialista este lunes. El directivo ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida al seminario que organiza la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander bajo el título La economía ante el blockchain. Lo que está por venir. En la inauguración del curso le acompañaba la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Preguntado por los periodistas sobre la propuesta socialista, el responsable del BBVA ha calificado el impuesto a la banca como "una medida errónea" cuya "justificación viene del rescate, que no fue a la banca sino a las cajas de ahorro para que los depositantes no perdieran dinero". Torres Vila considera que "no hay que hacer muchos experimentos ni perjudicar a un sector concreto (como el bancario) creando distorsiones".

El directivo ha insistido en que un impuesto así "genera distorsión de la actividad económica" a lo que hay que sumarle una "peor asignación del crédito que lo hace más inaccesible" y más caro.

"Con los ingresos que tenemos no se puede sostener"

Carlos Torres Vila hacía estas declaraciones sentado junto a la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La socialista justificaba el tributo a las entidades financieras "por el problema del déficit estructural" que sufre España. Maroto cree que es "en el Pacto de Toledo donde se tiene que abordar el sostenibilidad del modelo y el contexto que está por venir, que es que cada vez la población es más mayor".

La ministra considera que, para garantizar las pensiones futuras, se pueden aplicar éste y otros impuestos. "Puede ser a la banca o el impuesto a las tecnológicas que Montoro se sacó de la manga, pero con las bases de ingresos que tenemos no se puede sostener. Tenemos un problema de ingresos y eso nos lleva seguir recurriendo a deuda".

Sin dar más detalles, Maroto ha dicho que "buscaremos los consensos". La socialista ha asegurado que la sostenibilidad del modelo "es uno uno de los grandes problemas de este país".