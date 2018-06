Las palabras de la nueva ministra de Igualdad, Carmen Calvo, sobre su posición contraria a regularizar la gestación subrogada en España ha generado una escisión y entre las Juventudes Socialistas y el PSOE. Calvo resaltó recientemente en una entrevista concedida a El País que "los vientres de alquiler son una nueva utilización del cuerpo de las mujeres muy grave, realizándose una compraventa más del cuerpo de la mujer más pobre", y confesó que la postura de los socialistas "es muy clara".

El enfado y la brecha generacional que se abre en el PSOE se evidencia en el último evento al que asistió Carmen Calvo. El debate viene de lejos. En julio de 2017, durante el último Congreso de las JSE, la ministra fue objeto de abucheos, gritos y silbidos de los jóvenes socialistas que allí se encontraban.

Calvo por entonces era secretaria del Área de Igualdad del PSOE. Ni corta ni perezosa subió al atril frente a cientos de socialistas de las juventudes y, como si de una madre enojada se tratara, regañó duramente a sus discípulos por haber aprobado la regularización y legalización de la gestación subrogada sin el beneplácito de sus padres, el PSOE. "Es evidente que los socialistas nos vamos a separar aquí. Para mí el respeto es sinceridad, os voy a decir lo que pienso. Habéis aprobado una resolución a favor de los vientres de alquiler...", comenta la ministra.

En ese momento, la sala murmura y se queja, los asistentes le recalcan que no diga vientres de alquiler por lo ofensivo que resulta. "Por favor diga maternidad subrogada", insisten los miembros del Congreso. "No, digo vientres de alquiler, es así", vuelve a repetir Calvo sin importarle el enfado generalizado en el salón de actos. Y continúa: "Habéis votado algo que va en dirección contraria al partido y cada uno seguirá entonces su camino", concluye entre gritos y abandono del público de la bancada.

El backstage del PSOE

Miembros de las Juventudes Socialistas criticaron duramente a la ministra calificando aquella intervención como "vergonzosa, irrespetuosa y bochornosa", según una carta publicada por Pedro Iniesta, joven socialista decepcionado. Ahora, el fuego vuelve a reavivarse en el seno del JSE tras el nombramiento de Calvo como ministra. "Ha escupido a la cara a toda una generación de hombres y mujeres libres", denuncia Iniesta en su escrito.

"En aquel Congreso se manipuló la composición de la Comisión Política para que los delegados de las provincias que votaron a favor de las enmiendas de la maternidad subrogada no votaran en el Congreso Federal. La noche anterior se modificó el texto del Congreso de la ponencia política. Fue una auténtica vergüenza", revela la concejala socialista de Ribadeo (Lugo) Aurora González Ginzo a Libre Mercado.

Esta gallega desea ser gestante para poder compartir su capacidad reproductiva con el resto de mujeres que no pueden. "No entiendo cómo la ministra de Igualdad sigue rechazando la regularización. No salgo de mi asombro por ser una actitud claramente antifeminista".

"El Partido Socialista Obrero español funciona como una oligarquía maquillada de democracia", desvela la concejala. Para justificar estos supuestos trapos sucios del PSOE, González se apoya en su experiencia como secretaria general de la agrupación socialista de Lugo, cargo que desempeñaba hasta hace poco y así deja constancia en su artículo publicado en el Diario 16.

La concejala ataca a ministras como Calvo destacando su actitud impositiva y autoritaria frente a otras ideas. Aurora ha vivido las discusiones en el backstage de la formación socialista y saca una conclusión sobre las dos nuevas ministras, Carmen Calvo con la cartera de Igualdad y Carmen Montón al frente del Ministerio de Sanidad. De ellas asegura conocer su carácter y talante: "Carmen Calvo y Carmen Montón son el nuevo patriarcado. Les dicen a las mujeres sí pueden o no quedarse embarazadas y de qué forma. Imponen lo que les parece y no escuchan a las mujeres. No entiendo qué clase de feminismo es eso", sentencia la edil socialista.