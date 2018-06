Seopan critica que Fomento elimine los peajes: "¿Quién va a pagar la fiesta?"

Sorpresa en Fomento. El nuevo ministro, José Luis Ábalos, anunció ayer lunes que el Gobierno va a eliminar los peajes de las autopistas españolas cuya concesión de 50 años termina desde ahora, hasta 2021.

La medida afecta directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, cuya concesión vence el próximo 30 de noviembre, a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.

La decisión del Gobierno socialista no ha gustado nada al presidente de la patronal de las grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, que se ha preguntado "¿quién va a pagar la fiesta?".Núñez ha querido dejar claro que serán los contribuyentes, con cargo a los presupuestos, los que tengan que costear la eliminación de los peajes subvencionando así a los conductores.

"Los ciudadanos pagarán la factura"

"Nada es gratis.Se trata de decidir quién lo paga y no sé si se ha informado bien al conjunto de los ciudadanos de que deberán ser ellos los que paguen la factura a costa de destinar otros recursos de servicios sociales prioritarios", ha asegurado este martes el presidente de Seopan. Julián Núñez ha hecho estas declaraciones en el marco del curso que organiza la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander bajo el título La economía ante el blockchain. Lo que está por venir. "Al pensionista o al señor que no tiene coche no sé si le va a gustar", ha insistido.

Tanto es así, que según la patronal de constructoras y concesionarias, la supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las arcas públicas sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021. Si hablamos de todos los kilómetros de carreteras tarificadas a lo largo del territorio nacional, el coste superaría los 1.000 millones de euros.

En Europa, "quien usa, paga"

Nuñez ha reconocido que ningún miembro del nuevo Ejecutivo socialista le ha comunicado la medida, por lo que le ha pillado "por sorpresa". Lamenta que la eliminación de los peajes vaya en una dirección "contraria" a la del resto de Europa, donde la línea a seguir es: "Quien usa, paga".

En el Viejo Continente"no invierten un euro en carreteras, las paga el usuario, y destinan más recursos a sanidad o educación", ha asegurado. Núñez cree que los peajes son una buena fórmula para aumentar los ingresos del turismo porque "en España hay 13 millones de turistas que vienen en coche y cabe preguntarse si debemos renunciar a esos ingresos".

Según ha explicado, en nuestro país, sólo el 18% de las carreteras están tarificadas.Cataluña es la región que más peajes tiene colocados en sus vías, y Núñez también ha criticado esta desigualdad territorial" que genera "debate entre los ciudadanos". En el siguiente cuadro puede verde el ranking de CCAA con más kilómetros de peaje.



