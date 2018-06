Álvaro Nadal abronca al PSOE: "Va a ser estupendo ver cómo hacéis lo que estáis prometiendo"

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha reunido a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos en una misma mesa de debate. Lo hizo ayer martes, en el marco del curso "La economía ante el blockchain"que se está celebrando esta semana en Santander, aunque de este asunto hablaron poco los políticos, que centraron sus esfuerzos en criticar a sus partidos contrarios.

Uno de los menos comedidos fue el actual responsable de Economía del PP y exministro de Energía, Álvaro Nadal, quien no dudó en advertirle a su homólogo en el PSOE, Manuel Escudero, que"les va a costar mucho cuadrar las cuentas".

"Va a ser estupendo ver cómo hacéis lo que estáis prometiendo. Me encantará verlo", se jactó Nadal. El exministro calificó el papel del PSOE en la oposición como el de "ver los toros desde la barrera mientras exijo y exijo". También se preguntó por qué les "gusta tanto el Presupuesto" del anterior Gobierno del PP, a lo que el gurú económico de Pedro Sánchez le contestó que "no nos gusta", pero con su aceptación defienden la "estabilidad presupuestaria" y muestran su "respeto democrático al parlamento".

"No habrá grandes reformas en los próximos 2 años"

Sobre el coste de las pensiones y la sostenibilidad del Estado, Nadal le indicó a Escudero que "o no cumplimos los objetivos de estabilidad o subimos los impuestos o no le damos el servicio a nuestros mayores". Escudero, por su parte, reconoció que su partido tiene un plan "de mínimos no de máximos" para España, donde"no habrá grandes reformas en los próximos dos años".

Según el socialista, el nuevo Ejecutivo basará sus políticas en cuatro líneas de actuación, que son la estabilidad macroeconómica y presupuestaria, la integración territorial, la decencia política y la decencia social. Al penúltimo punto quiso referirse la portavoz de Ciudadanos de Presupuestos y Economía en la Comunidad de Madrid, Susana Solis, que señaló que "hablando de decencia política", espera "que los ERE de Andalucía no vuelvan a pasar".

La representante de Ciudadanos abogó por "una bajada de impuestos a las rentas medias", algo que Nadal reprochó que no se puede hacer subiendo también el gasto. Por el contrario, el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, apoyó "el reto fiscal" de España, que no es otra cosa que subir la tributación a los contribuyentes.

Al terminar el debate, Álvaro Nadal aprovechó para mostrar su apoyo a la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría para presidir el PP, una batalla que también libran María Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Su compañero de partido justificó su decisión asegurando que Santamaría "es la persona de más capacidad y con más sentido de Estado de la política española".