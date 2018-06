Mapfre pide "no caer en la trampa de creer que lo público es siempre mejor que lo privado"

La salud y el ahorro privado no son excluyentes de lo público. Esta es una de las principales ideas que ha compartido el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en la ponencia que ha dado este jueves en el seminario que organiza la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) esta semana bajo el título La economía ante el blockchain.

En plena discusión sobre el incierto futuro de las pensiones, Huertas ha hecho referencia a "las predicciones" que apuntan a que el desequilibro existente "hará muy difícil la sostenibilidad. Para el directivo, este hecho "no debería ser un debate ideológico entre izquierdas y derechas" porque "si caemos en eso, caemos en la trampa de que lo público es siempre mejor que lo privado, y no".

El presidente de Mapfre ha defendido que aunque el sistema público de pensiones "sea el principal, si vinculamos el ahorro privado a la vida laboral" ayudará a los jubilados a "mantener su nivel de vida y de compra". En el campo de la salud, "no hablo de privatizarla, pero también puede servir como complemento".

El mensaje que le da Huertas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es que en los últimos años "la senda de crecimiento económico ha sido clara y contundente, por lo que tenemos que mantener los niveles para seguir manteniendo esa senda que supera a la media europea" y que ha posicionado al país "en una situación bastante mejor que la que hubo antes de 2011", cuando entró el PP.

"Una regulación que no genere techos de cristal"

Ante el reto de la digitalización y la economía colaborativa, que "se nos ha colado de manera muy legítima" en España, el presidente de Mapfre clama por una regulación flexible que no genere "barreras ni techos de cristal" porque no todo son "amenazas". Sabe que "no es fácil, pero hay que mojarse un poco porque la regulación no puede ser un freno a la innovación".

La economía colaborativa "pretende que compartamos la casa o el coche para paliar las ineficiencias" de cuando no los usamos. "En los próximos 5 años va a haber más cambios que en los próximos 30", ha añadido. Esos cambios también afectarán al sector de los seguros, por ejemplo, con los seguros bajo demanda "porque si tengo una casa de verano durante el invierno no la uso, o si tengo dos coches, cuando uso el uno, no uso el otro", ha avanzado Huertas.

Preguntado por el desafío independentista de Cataluña, el presidente de Mapfre ha dicho que "nos afecta como ciudadanos" porque es una situación "grave". Por ello, "hay que buscar entendimiento con una parte de la sociedad que ha reclamado cambios, y eso exige un problema de escucha, pero todo siempre dentro de la ley".