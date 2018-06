Las empresas familiares generan el 58% del PIB y crean más de 6,5 millones de empleos

El 89% de las empresas españolas son familiares, según el último estudio del EAE Business School. Esto equivale a 1,1 millones de empresas. En muchas comunidades, ese porcentaje llega a superar el 90% -en Castilla-La Mancha ronda el 94%-, mientras que Cataluña, País Vasco y Madrid son las regiones con menos empresas de esta categoría, aunque en todas ellas superan el 84%. Esto se debe a que en estas tres últimas comunidades es donde se observa un porcentaje más alto de multinacionales e inversión extranjera. En España, estas compañías generan el 58% del PIB y ocupan a más de 6,58 millones de trabajadores.

A nivel mundial, representan entre el 70% y el 95% de todas las entidades existentes y, además, generan entre el 70% y 90% del PIB mundial al año. También crean entre el 50% y el 80% de todos los puestos de trabajo. En países como Italia o Ecuador, este tipo de negocios representan el 90% del PIB, mientras que en Estados Unidos el porcentaje es del 63%, generando el 50% del empleo, aunque es en Bélgica y Alemania donde se tocan mínimos, con el 55%. A pesar de ello, Europa se mantiene como la región con mayor número de empresas familiares -existen 17 millones de compañías de esta tipología que crean 100 millones de puestos de trabajo-.

Walmart, Volkswagen, Ford, Samsung o la española Inditex son algunas de las empresas familias más grandes. El 44,8% de las compañías más importantes pertenecen al Viejo Continente, frente a un 27,8% de norteamericanas.

El 89,9% es de primera o segunda generación. Sólo el 7,4% es de tercera generación y apenas el 2,6% llega a la cuarta. Por ahora, solo Japón parece sobrevivir a la "maldición de la tercera generación", ya que 7 de cada 10 compañías más antiguas del mundo son japonesas. El 70% de las empresas familiares no llega a la segunda generación y un 15% no consigue pasar de la segunda. Gran parte del éxito de las compañías más longevas de esta tipología es porque un miembro de la familia pertenece al consejo de administración. El gran enemigo es la aparición de personas externas a la familia que no comparten la misma visión del negocio.

En cuanto a la rentabilidad, este tipo de entidades son un 19% más rentables que el resto y, además, están un 10% mejor valoradas en bolsa. Asimismo, el 55% consigue crecer más rápido que las compañías no familiares.

Empresas de éxito

El nivel de emprendimiento a nivel mundial se ha disparado en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, donde la cultura empresarial está muy arraigada, y en Asia. En 2015, solo había 82 empresas catalogadas de unicornios, aquellas que consiguen superar los 1.000 millones de dólares de capitalización. En 2017, la cifra ya es de 275 empresas. Este hecho se da gracias a las nuevas tecnologías y modelos de negocio surgidos al calor de la expansión de internet. Eso sí, el 56% de estos llamados unicornios son americanas y un 44% asiáticas. No hay ninguna empresa europea.

En cuanto al ranking de los países más emprendedores, se observa la ausencia de España en los 25 primeros puestos. Los tres países con mejor contexto para emprender son EEUU, Suiza y Canadá. En el top cinco aparece también Reino Unido y Australia. Italia y España no aparecen en la tabla, pero sí lo hace Chile, Qatar o Eslovenia.