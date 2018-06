Nunca pudieron imaginar lo que sucedió en esa reunión. Pedro Fuentes, expresidente de la Asociación Son Nuestros Hijos y ginecólogo en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, se dirigía una mañana del 15 de febrero de 2015 junto con una compañera de su organización al Congreso de Diputados. Iban a mantener una reunión con la que es ahora la ministra de Sanidad, Carmen Montón, pero que, entonces, era responsable de Igualdad en el PSOE. Fuentes iba ilusionado, dispuesto a cerrar un gran acuerdo que cambiaría la vida de muchos de sus colegas y compañeros. Pero no fue así. Jamás pensó que escucharía las duras palabras que salieron por boca la alta dirigente socialista.

Pedro sólo quería que, de una vez por todas, se regularizara en España la maternidad subrogada. "Yo soy homosexual, mi sueño siempre ha sido ser padre junto a mi marido. La gestación subrogada era la gran oportunidad para poder cumplirlo, perola recién nombrada ministra nos dijo en aquella sala que los gais no tenemos derechos reproductivos, sólo adoptivos", se queja el doctor.

"Me duele mucho todavía ese tema. Carmen Montón nos negó la capacidad de que pudiéramos tener un hijo sólo por el hecho de que éramos gais y no teníamos útero", lamenta. "Intenté que entrara en razón. Le dije que los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser discriminados en función del sexo u orientación sexual". Sin embargo, según describe, la contestación de la hoy ministra fue tajante: "¡No vas a comparar! Las mujeres tenemos útero, los hombres no".

La acalorada discusión no terminó aquí. Fuentes cuenta que volvió a replicar razonando que "si dos mujeres lesbianas pueden ser ambas madres, ¿por qué no dos hombres?" En este punto de la conversación, una de las asesoras socialistas de Montón que allí se encontraba miró al expresidente de la asociación y le espetó: "Una cosa es que las mujeres se inseminen y otra que los hombres pretendan usar los óvulos o el útero de otra mujer para tener hijos. Eso es explotación femenina".

En esta situación, y tras no llegar a ningún acuerdo, Marta, la compañera que acompañaba a Fuentes y que se había quedado sin útero tras una larga enfermedad, y el doctor salieron decepcionados y apesadumbrados "al ver que sus vidas estaban en manos de políticos como Montón y no podían hacer nada", confiesa. Finalmente, Fuentes buscó a una gestante fuera de España y consiguió ser padre junto a su pareja, tal y como contamos en Libre Mercado.

"Los secretos de alcoba del PSOE"

La indignación fue tal para este exmilitante socialista que publicó una carta relatando los hechos acaecidos. Fuentes sigue sin poder comprender que un partido que se supone de izquierdas niegue a los gais el derecho de ser padres. Porque sí, la cruzada de Montón contra la gestación subrogada no quedó ahí.

Y es que parece ser que la actual ministra de Sanidad, tras la controvertida reunión, preparó una enmienda para bloquear la gestación subrogada en España, según comenta Fuentes. Y lo más desconcertante es que "Montón acordó con una diputada del Partido Popular la penalización de la maternidad subrogada en España. De este modo, tendrían la mayoría y lo lograron. La enmienda 115 salió adelante y ganaron en su empeño", comenta apenado el madrileño.

La sorpresa en el colectivo gay fue unánime. No en vano, Montón había sido la protagonista de la lucha por la legalización del matrimonio homosexual. Corrían los tiempos de Jose Luis Rodríguez Zapatero. La asesora se daba golpes en el pecho por regularizar la situación ilegal frente al altar que sufrían los gais. Pero, en contraposición a esta imagen reivindicativa, Fuentes revela que no fue ella, sino el fallecido Pedro Zerolo, miembro por entonces de la Ejecutiva Federal del PSOE, el verdadero impulsor y activista por los derechos de los homosexuales dentro del partido. "Zapatero no estaba convencido en absoluto de que los gais nos pudiéramos casar. El expresidente estaba a favor de que fuéramos pareja de hecho, pero casarnos era otro cantar. Zerolo lo convenció", desvela el médico exsocialista.

Después de la reciente ascensión del PSOE al Gobierno tras la moción de censura al PP, y a las puertas de la celebración del Orgullo Gay en Madrid, la brecha entre el PSOE y sus nuevas generaciones se reabre. En este sentido, la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, al igual que su compañera de partido, Montón, se mostraba contraria a la aprobación de la gestación subrogada durante el último evento de las Juventudes Socialistas. De allí, Calvo salió abucheada entre gritos de los jóvenes socialistas.

Por su parte, Pedro Fuentes asegura que él ya no preside la asociación Son Nuestros Hijos, en defensa de la gestación subrogada, pero que sus compañeros seguirán "presionando a los políticos que toquen porque el derecho a tener hijos debe ser un derecho humano de todos y no sólo de quiénes decidan estas ministras", concluye.