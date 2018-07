Vivienda, empleo, cultura... Madrid no está entre las mejores capitales europeas para vivir

Existen estadísticas más allá de indicadores macroeconómicos tipo PIB per cápita que tienen por objetivo medir la calidad de vida de la población. En ese sentido, diversos estudios muestran que el nivel de satisfacción de los españoles no es alto en relación con otros países de su entorno. Por ejemplo, en estudios basados en datos objetivos como el Better Life Index de 2017 de la OCDE, España ocupa el puesto 24 de 47 países y se sitúa por debajo del promedio de la OCDE. En encuestas de opinión como la de Eurostat sobre la satisfacción con la vida de 2013, nuestro país ocupa el puesto 21 de 33 países, por lo que también está debajo del promedio, en este caso, de la UE.

En el caso de la encuesta sobre la calidad de la vida en las ciudades, que son además las administraciones más próximas al ciudadano, lo interesante es que cubre diversos aspectos relevantes del bienestar como: la calidad del servicio del transporte público, la de los hospitales o la de las dotaciones de espacios verdes, culturales o deportivos.

Los últimos datos de 2015. indican que la valoración general no es especialmente positiva en Madrid como se puede ver en el siguiente gráfico (donde se ponderan las respuestas muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo y muy en desacuerdo con valores entre 2 y -2). Así, se desprende que un 54% está, por ejemplo, muy de acuerdo con la afirmación estás satisfecho en vivir en esta ciudad, lejos del 77% en Viena o del 76% en Copenhague. Visto por el lado contrario, un 12% no está satisfecho, lo que equivale a ser es la sexta peor, aunque eso sí no tan como Atenas o Roma.

Dentro de las distintas cuestiones planteadas, uno de los aspectos en los que la valoración es peor se produce en las escuelas. Aquí Madrid obtiene un aprobado justo y únicamente Bucarest se encuentra por detrás. En el lado opuesto, las mejor valoradas son Dublín y Helsinki.

En cuanto a lo eficiente que es la Administración como medio para las gestiones del ciudadano, la mayoría de capitales europeas suspenden. En el caso de Madrid, sólo dos de cada cinco lo aprueban.

La evaluación general en Europa es aún peor cuando se refiere al acceso a una buena vivienda a un buen precio. Mientras que Madrid casi alcanza el aprobado, en Londres o París supone una misión casi imposible.

Además de la vivienda, otro elemento relevante del bienestar es el empleo, donde la posición de Madrid es la peor entre las capitales europeas después de Atenas. Si se considera el mercado laboral, resulta destacable la positiva percepción sobre los emigrantes. Así, aunque en las ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Málaga y Oviedo es más difícil encontrar un empleo, la percepción de la presencia de extranjeros es vista más positivamente. En las ciudades italianas, la percepción del emigrante es incluso negativa, mientras que en las alemanas la positiva valoración se produce en ciudades donde buscar trabajo es más fácil.

En lo que se refiere a dotaciones de equipamiento cultural, como salas de conciertos bibliotecas, o museos y a instalaciones deportivas, Madrid alcanza un aprobado raspado, muy lejos de Viena y de Helsinki respectivamente.

Por último, el transporte público es relativamente escaso en Madrid en una categoría en la que las capitales del norte y centro de Europa son mejor valoradas que las del sur, tanto que Roma obtiene un claro suspenso.

Sin embargo, no existe una relación entre la valoración del transporte público y su utilización. Por ejemplo, la mayoría de madrileños utilizan el transporte público (63%) y no tanto el automóvil (40%), aunque existen ciudadanos que combinan el uso del coche y transporte público). En el caso extremo, un 80% de parisinos utilizan el transporte público ( y únicamente el 17% el coche), aunque su valoración no es especialmente positiva. En cuanto al resto de medios de desplazamiento, destacan Ámsterdam y Copenhague donde la mayoría de su población lo hace en bicicleta.

En resumen, Madrid, como la gran parte de capitales del sur de Europa, no destaca porque sus habitantes estén muy satisfechos con su ciudad o al menos, no tanto como en las del norte. Como en los casos de Atenas o Roma, la falta de empleo unido al déficit de infraestructura deportiva, cultural o educativa en Madrid son elementos que explican una valoración por debajo de ciudades como Estocolmo o Copenhague.