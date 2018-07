Sociedades, banca y la 'tasa Google': los impuestos que quiere subir el Gobierno "desde ya"

El PSOE acelera sus esfuerzos para llevar a cabo las subidas de impuestos que se ha propuesto. Así lo ha explicado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER con Pepa Bueno.

Un impuesto a la banca, otro al diésel, otro a las tecnológicas, que también se conoce como la tasa Google, y la implantación de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, serán sus principales líneas de actuación.

La titular de Hacienda se ha atrevido a decir que "no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, no vamos a subir el IRPF, sino de dar respuesta a los retos que plantea la tecnología, la globalización y la economía colaborativa que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional".

Los detalles

La ministra ha dicho que "este Gobierno va a llevar al Congreso la tasa Google", heredada de Montoro. Sobre el tipo mínimo de Sociedades montero ha dicho que será "a partir de un determinado beneficio". La titular de Hacienda cree que es necesario establecer un tope a partir del cual las empresas no puedan aplicarse mayores deducciones, porque en la actualidad el tipo nominal (25%) está lejos del tipo medio efectivamente pagado (en torno al 12%) después de que las compañías se apliquen "toda una arquitectura de deducciones de gran complejidad".

Por el dado del impuesto a la banca, sobre el que "estamos trabajando", la ministra lo ha calificado como "novedoso" y asegura que irá dirigido a financiar a la Seguridad Social. Dice que la banca "tiene margen" para poder pagarlo y es consciente de que "es evidente que cuando a un sector se le aplica una fiscalidad no se pretende que lo reciba con agradecimiento". La banca ya se ha mostrado abiertamente en contra y asegura que este tributo encarecerá el crédito.

Aunque no ha mencionado directamente a la subida fiscal al diésel que también estudia el Ejecutivo, Montero sí ha reconocido que trabajan en una "política fiscal medioambiental que gravará los productos contaminantes".

Como muchos de los impuestos son nuevos, "empezaremos desde ya a llevar al Congreso nuestros proyectos de ley que permitan la creación de las nuevas figuras y que permitan que su entrada en vigor sea a principios de 2019", ha avanzado.

En 2019, el Ejecutivo elevará también el techo de gasto, y aunque no ha dado cifras, Montero ha dicho que el objetivo es recuperar el gasto social perdido en la crisis.