Los flotadores de flamencos y unicornios arrasan: "Son productos 'atrapalikes' para posturear"

No sólo han inundado las piscinas y las playas de este país, Instagram y Facebook están llenos de los flotadores más cools de todos los tiempos. Los hinchables de flamenco y unicornio han desatado una auténtica locura en las redes sociales. Son rosas, blancos, con alas de colores y lucen maravillosamente bien en la foto de perfil.

Joven haciéndose un selfie con un flotador de unicornio

Estos flotadores de fantasía se han convertido en un auténtico fenómeno de la era veraniega `instagramera´. Lo cierto es que, tal es la locura, que los comercios físicos ya no cuentan con stock. En algunas plataformas online como Aliexpress o Amazon todavía cuentan con unicornios y aves de plástico para flotar, aunque se prevé que no por demasiado tiempo.

Pero sin duda, la empresa que ha dado gracias a dios a esta nueva tendencia piscinera, es Flamingueo.com. Su fundador, Emilio Peña, un avispado joven valenciano de 25 años, ha sido el culpable de que los glamourosos flotadores hayan aterrizado en nuestros mares y piscinas. "Fuimos los primeros en traer este divertimento a España. Nos dimos cuenta en 2016, cuando vimos que en Australia era una moda que causaba furor", comenta el emprendedor valenciano.

La invasión de los flamencos flotantes

Peña nunca pensó que gracias a Taylor Swifth iba a lograr una auténtica hazaña como empresario. Fue la cantante americana quién tras publicar una foto en su Instagram mientras estaba en su piscina con su flotaflamenco, creó una auténtica tendencia en Internet imparable. "Ha sido todo un boom. Flamingueo ha facturado en dos años, un millón de euros sólo con la venta online de nuestros flotadores", asegura el propietario de Flamingueo.

La cantante Taylor Swift impulsó la moda flamenca con esta foto

La fiebre flamenquil instagramera hizo que Peña y sus dos socios vendieran en 2016, 1.500 flotadores. Ahora su volumen de ventas ha aumentado tanto que en 2017 llegaron a despachar 10.000 flotadores en total. En lo que va de 2018, Peña afirma que llevan ya "más de 10.000 flamencos y unicornios vendidos , y esperan llegar a los 20.000 a final del año". ¿Tendremos piscinas para tanto flamenco?

El Corte Inglés también se ha hecho eco de esta invasión de flamencos y unicornios nadadores. En su sección playera ya se pueden ver a los protagonistas de las vacaciones.

Productos Atrapalikes e `Instagrameables´

Nunca un estilo de flotador se hizo tan famoso a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el secreto de su irrefrenable éxito? "Son bonitos y quedan fenomenal para una foto en Instagram. Su diseño atrae y ahora lo que se busca son este tipo de productos. Objetos que embellezcan tu imagen en las redes sociales", explica el CEO de Flamingueo.

Manta de cola de sirena de Flamingueo

Nace así un nuevo concepto como consecuencia de la búsqueda frenética del mayor número de likes en las fotos publicadas. Los `instagrameros´ han hecho emerger un tipo de negocio hasta ahora nunca visto: los productos `atrapalikes´ o `instagrameables´.

"Los usuarios buscan objetos que cumplan con una función concreta: hacerles quedar bien en la foto, aumentar sus followers y alcanzar el mayor número de likes posibles", argumenta Peña.

En esta misma línea encontramos toda una gama de productos de lo más variopintos que quizás no sean muy prácticos, pero sí son instagrameables. Así encontramos buceando entre las novedades, trozos de pizzas hinchables, incómodas galletitas saladas flotantes, mantas de cola de sirena, flotadores para apoyar la copa o lámparas de neón con forma de cáctus. Todo sea por el bendito y ansiado like.

Bañistas con unicornios a la deriva

El precio de estos lindos unicornios oscila entre los 25 y 55 euros, dependiendo del tamaño, porque también los hay gigantes. Precisamente, estos unicornios y flamencos de talla XXL están causando estragos en las playas de Reino Unido.

Los guardacostas británicos se han hartado de rescatar a decenas de bañistas que navegan con flamencos y unicornios a la deriva y sin rumbo. Los socorristas ya han denunciado esta delirante situación marítima y han anunciado que se prohibirá su uso en las costas inglesas.

El creador de Flamingueo recomienda que no se usen estos flotadores para la playa. "Con los de tamaño grande no se llega con el pié al agua. No es como una colchoneta que puedes dirigirla con los brazos. Nosotros estamos ya trabajando en remos de fantasía y hasta un ancla", expone Peña.

Además, se recomienda usar para el entorno marítimo los donuts de plástico de colores con bocadito incluído en el diseño. "Con estos hinchables puedes navegar y meterte en el centro de la rosquilla", concluye el director de Flamingueo.