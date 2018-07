Las mujeres ganaderas de España se han hartado del sin fin de normas burocráticas a las que tienen que enfrentarse diariamente. Están en pie de guerra y se las han ingeniado para hacer llegar un divertido y reivindicativo videoclip rural a los funcionarios estatales y europeos. A ritmo de reggaeton han versionado la canción de Ed Sheeran y en menos de 48 horas, el vídeo ha encendido la mecha en internet y se ha hecho viral sumando ya casi 25.000 visualizaciones.



Desempeñan un trabajo duro, pero tal y como manifiestan en su canción, "están orgullosas" de ello. Se quejan de "pasar más tiempo con el papeleo que con los animales". El elefantiásico Estado español unido a las leyes de los burócratas de la UE, obligan a estas mujeres rurales a estar horas y horas zambullidas entre folios ininteligibles y "sin sentido". Así se refleja en su hit rural veraniego donde las trabajadoras aparecen lanzando numerosos papeles por el monte o encerradas en una habitación con dolores de cabeza entre cientos de hojas impuestas por la Administración.

El grupo Ganaderas en Red representa a 150 ganaderas españolas y todas han puesto su granito de arena para crear una letra más que pegadiza:

"Mi trabajo no es fácil, es agotador, ponen problemas y normas ilógicas con arte de lobo feroz, y tú que juzgas sin saber, que mi trabajo me hace feliz, y tú lo quieres destruir no lo vamos a consentir. Canta al son de las ganaderas, que antes todo era sencillo, y ahora nos colocan sin más mil piedras en el camino".

Entre vacas, ovejas, árboles y bosques, las ganaderas bailan en las praderas mientras manifiestan su pesar con las leyes que registren las zonas de pastoreo:

"Cada cinco años en Europa todo a rotar, ahora lo que hay bajo árboles y arbustos no vale para pastar, reducen el campo al que nos tienen atadas, nos quieren enloquecer, hacernos enmudecer, hacernos desaparecer. Ganaderas en Red, no nos quieren apoyar, sus normas no se ajustan a la realidad, buscan nuestra extinción con los saneamientos".

Además, las granjeras recuerdan con nostalgia los tiempos en los que podían dedicarse a su trabajo junto a los animales. Cuando no tenían que estar pendientes del antojo del funcionario de turno, del que dicen "no entiende su realidad".

Canta al son de las ganaderas, que antes todo era sencillo, y cada día lo complican más, burocracia sin sentido. Recuerdo cuando trabajábamos con la compañía del sol, dedicando nuestro tiempo al ganado y no al libro de explotación, Orgullosas y Libres sin normas imposibles.



La leonesa, asturiana de nacimiento, Arancha Pérez Cascallana, es la voz principal de esta versión. Lo cierto es que esto de cantar no se le da nada mal a la ganadera norteña. Ella misma señala que "las redes sociales se han convertido en sus aliadas para visibilizarse y mostrar a la sociedad que dan vida al campo con sus ganados". Asimismo añade que "forman parte de la supervivencia de los pueblos" y por eso, "no entienden que se ataque con leyes irracionales y normativas absurdas la ganadería extensiva", relata la pastora.

Otro de los puntos más controvertidos con los que tienen que tiene que lidiar el medio, serían "la dura y rígida legislación referente al saneamiento de las granjas". Las propias granjeras aseguran que " se está sacrificando rebaños que se encuentran en perfecto estado de salud". Estas ganaderas piden encarecidamente que "la administración se adapte la normativa sanitaria a la realidad de los ganaderos, que no se realicen estos saneamientos indiscriminados que obligan a cerrar explotaciones y que acaban con el sustento de estas familias".