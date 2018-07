Las dudas se ciernen sobre los drones de Hacienda para luchar contra el fraude

Desde que Cristóbal Montoro llegó al Ministerio de Hacienda, la lucha contra los defraudadores se incrementó. Hace dos años, el Estado utilizó varios drones que le permitieron descubrir más de 1,7 millones de inmuebles irregulares y la recaudación aumentó más de 1.200 millones por este motivo. Ahora, según el diario La información , la Agencia Tributaria también quiere utilizar esta tecnología para agudizar su persecución contra lo irregular.

En este caso, en lugar de buscar inmuebles sin declarar, quieren localizar prácticas irregulares, especialmente en Andorra y el Estrecho de Gibraltar. Una decisión para luchar contra el contrabando, ayudar a las investigaciones en curso y prevenir el blanqueo de capitales.

¿Es legal?

La ley vigente no permite el sobrevuelo de los drones en áreas pobladas, ni concentraciones de personas en esas zonas urbanas. "El Ministerio de Hacienda no está registrado como Operador Habilitado y no puede realizar este tipo de actividades aéreas y si hubiera contratado Operadores Habilitados, tendría que haber licitado el contrato de forma pública y no se conoce tal licitación. El procedimiento administrativo sancionador que se produzca como consecuencia de detectar una construcción ilegal mediante una imagen tomada igualmente de forma ilegal será nulo de pleno derecho", señalan desde la web especializada Dronepedia.

Si se leen las indicaciones que da el propio Gobierno, los drones solo pueden volar "fuera de aglomeraciones de edificios, zonas urbanas o reuniones de personas. En un espacio aéreo no controlado y a 8 kilómetros de cualquier aeropuerto, aeródromo o helipuerto".

En lo que respecta al coste. Destacan en Dronepedia que: "las imágenes obtenidas por satélite, con precisiones muy altas y a precio mucho más bajo son enormemente más rentable que la opción de sobrevolar el cielo con drones".

A pesar de esto, los conocidos como ‘drones del catastro’ operan desde hace varios años en busca de irregularidades y a fecha de 2016 consiguieron detectar más de 1,7 millones de construcciones ilegales. Dentro de esto están las ‘casas pirata’ o edificaciones sin declarar al fisco.