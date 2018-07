Los sindicatos de Amazon quieren 'reventar' el Prime Day a pesar de la lluvia de millones a las pymes españolas

En 2015, Amazon cumplió 20 años y la marca quiso celebrarlo creando un día de super ofertas para sus más fieles clientes. Así nació el Amazon Prime Day. El próximo 16 de julio, la compañía americana celebrará su tercer día de descuentos que dura unas 30 horas y que el año pasado terminó siendo un éxito rotundo.

En solo un día, consiguieron vender más de 5.000 productos alrededor de todo el planeta y unas 20.000 pymes, que trabajan con Amazon, facturaron más de 800.000 euros el año pasado. En el caso de las pequeñas y medianas empresas españolas, superaron los 250 millones de euros en exportaciones. Estas cifras de récord que llevaron al CEO de la empresa, Jeff Bezos, a convertirse en el hombre más rico del mundo tras el Prime Day de 2017. Tanto es así, que el Prime Day ya supera en facturación al Black Friday en muchos puntos del planeta.

¿Qué es el Amazon Prime Day?

Esta jornada nace por dos motivos, a parte de incentivar las ventas en un día en concreto: satisfacer a sus más fieles clientes y atraer a nuevos. Amazon cuenta con una suscripción llamada Prime que cuesta 19,99 euros al año (aunque ya se puede pagar mensualmente) y que entre sus ventajas está la de acceder a productos sin tener que pagar gastos de envío, disfrutar de Amazon Prime Vídeo (un servicio similar a Netflix), de Amazon Music y de varios libros electrónicos de manera gratuita.

Quizá la mayor ventaja es que solamente los clientes de Prime pueden acceder a las ofertas del próximo 16 de julio. Es decir, si no se es suscriptor no se puede comprar con los descuentos. Esto lo que hace es beneficiar a los ya suscriptores e incentivar a los que no lo son a pagar la suscripción. Actualmente, Amazon cuenta con 100 millones de clientes Prime en todo el mundo, lo que supone unos ingresos extra de unos 20.000 millones anuales.

"Esta es la segunda edición de Prime Day en la que participamos; el año pasado hemos visto cómo se incrementaban nuestras ventas durante el evento y para este año nos hemos preparado aún mejor. Para poder atender la demanda de los clientes, hemos ampliado nuestra plantilla en un 30%. Además, utilizamos el servicio de Logística de Amazon que nos facilita llegar a clientes de toda Europa, ampliando nuestro alcance e incrementando así nuestras ventas" afirma Javier Mayorga, Gerente de Sueñoszzz, empresa especializada en la venta de productos para el descanso.

La compañía americana ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo a nivel global de manera directa e indirecta. En 2017 consiguió dar empleo a 130.000 personas más y ha aumentado en 560.000 personas su plantilla. Solamente en España ha pasado de tener 1.000 trabajadores en 2016 a 3.200 en 2018.

Huelga en España

Los sindicatos han anunciado que durante los días 16, 17 y 18 de julio, coincidiendo con los días de mayor actividad, convocarán una huelga para lograr llegar a un convenio pactado con la empresa. Amazon adoptó medidas de manera unilateral el pasado mes de abril y esto no gustó nada a sus empleados. Desde entonces, llevan tres semanas de negociaciones con la compañía que no han dado ningún resultado. La empresa americana presentó sus condiciones hace tres meses y no parece dispuesta a negociar con los representantes sindicales. Por ello, desde España animan a que en el resto de bases de Amazon en Europa se realicen paros similares.

Los propios sindicatos, como CGT animan a no comprar nada durante el Amazon Prime Day en la plataforma al mismo tiempo que han puesto en marcha una "caja de resistencia" para recibir donaciones.