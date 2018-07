Bares y negocios se hartan de la locura y el desmadre: "No atendemos despedidas de soltero"

Desnudos, gritos, peleas, muñecas hinchables tiradas por el suelo, disfraces que los vecinos califican como "soeces", streapers callejeros y alcohol, mucho alcohol, describen el nuevo panorama del que se quejan las asociaciones vecinales en España.

Es un nuevo fenómeno que se extiende por toda la península. La Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viajes (AEMAV) ha denunciado que se ha incrementado exponencialmente las despedidas de soltero organizadas por entidades totalmente desconocidas. No se tienen constancia de su registro y coordinan celebraciones que "se salen de la normalidad", informó el vicepresidente de AEMAV, Ángel Luis Marín. "Las asociaciones de vecinos nos trasladan su pesar por los comportamientos incívicos y destrozos en sus portales y calles. Estas agencias les comentan a los clientes que aquí pueden hacer lo que les de la gana", declara Marín.

Esta nuevo perfil de turista fugaz y descocado está ocasionando auténticos dolores de cabeza no sólo a quiénes padecen el ruido y los escándalos callejeros que protagonizan. La brutal deshinibición que se alcanza por los solteros y compañía ha llevado a numerosos bares de La Rioja, Sevilla, Salamanca, Granada y Málaga a colgar el cartel: " No se atienden despedidas de soltero. Disculpen las molestias". Pero, ¿realmente es tan fiero el león como lo pintan? Parece ser que sí. Varias agencias turísticas y negocios hoteleros españoles se niegan a organizar despedidas de soltero si los clientes son británicos o alemanes.

"En Costa Blanca (Alicante), las agencias y hoteles nos unimos para no atender las fiestas de soltero de ingleses o alemanes", confiesa Rafael Serrano, propietario de la agencia Eventos Despedida Costa Blanca. Esta empresa comenzó hace más de una década a trabajar con despedidas de soltero con clientes extranjeros pero "lo dejaron porque era una locura". Serrano desvela que el "turista inglés joven es terrible". "Ocasionan destrozos a nuestra localidad. Hay mucho vandalismo con ellos y numerosas denuncias. Se ponen fatal cuando beben alcohol", asegura el empresario alicantino.

Tanto llego la sangre al río que las agencias turísticas y hoteles de Costa Blanca se unieron para que la zona dejara de recibir esta nueva forma de hacer turismo. "Económicamente, a la larga, no compensa. Nosotros ahora sólo atendemos despedidas de soltero de españoles porque son mucho más tranquilos y cívicos. Así no tenemos ningún tipo de lío ni reclamaciones. Nada que ver con los británicos. Costa Blanca se ha salvado de ser Magaluf", afirma Serrano.

Altercados de despedidas de soltero I Redes Sociales

Pero el caso alicantino de Costa Blanca no es un hecho aislado. Granada ya cerró sus puertas a través de nuevas ordenanzas municipales de convivencia en la que prohibían "los disfraces obscenos", según publica el diario Ideal. Además, la provincia andaluza habría reforzado a la presencia de policía local en el centro histórico de la ciudad. Estas medidas habrían ahuyentado a los solteros que busque destino en el que celebrar sus últimas horas antes de casarse. Ahora, las celebraciones se habrían trasladado a Málaga y así vienen anunciándolo los habitantes del centro urbano.

Tres agencias dedicadas al ocio y al turismo en Málaga, consultadas por Libre Mercado han admitido a este periódico que "sus negocios se niegan a organizar despedidas de soltero a extranjeros por los numerosos conflictos que les ocasionan". Prefieren no publicar su nombre pero, las tres fuentes entrevistadas coinciden en que es un "turismo perjudicial y que no les interesa trabajar". Al igual que el caso de Costa Blanca en Alicante, estas empresas malagueñas opinan que "en un primer momento reportan beneficios pero a largo plazo no es óptimo para sus agencias".

El empresario Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hoteleros de Málaga (Mahos), está de acuerdo con los vecinos en el rechazo de uniformes indecorosos y destaca que "cada vez más propietarios se prohíben que la gente entre de esta forma a sus locales. "No es la imagen que queremos, los restaurantes se niegan a atenderlos en aplicación del derecho de admisión", respondió Frutos en declaraciones a Diario Sur.

Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella ha llevado a cabo campañas para conservar la paz y tranquilidad a la que estaban acostumbrados los marbellíes. Sin embargo, fuentes municipales reconocen que su objetivo no es "socavar las libertades de este tipo de turismo sino conservar los estándares de calidad de la marca Marbella".

Existen varios puntos en común entre las ciudades que han adoptado medidas de freno de este turismo. Entre las prohibiciones se encuentran: no hacer ruido excesivo, no realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, no transitar en espacios públicos desnudos o semidesnudos o no consumir alcohol ni drogas en la vía pública".

No obstante, los costasoleños son sabedores del motor económico que supone el turismo internacional. Lo que les ha pillado por sorpresa, según las asociaciones vecinales, ha sido la llegada de un público joven y con ganas de juerga sin control. Un nuevo acontecimiento para las localidades turísticas donde el perfil de edad del turista clásico extranjero es mayor de 60 años.

Por el contrario, la asociación de viajes británica Abta afirma que las despedidas de soltero con sello internacional suponen grandes beneficios económicos para nuestro país. Desde Abta, calculan que en 2018 más de un millón de celebraciones de la última soltería de ingleses tendrán como destino España, tal y como indica la publicación en la web especializada en turismo de HostelSur.