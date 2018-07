Cataluña 'ens roba': los tabarneses aportan 838 euros más de lo que reciben

Tabarnia ya empieza a aparecer en los informes económicos. Este territorio formado por las comarcas costeras de Barcelona y Tarragona pide quedarse en España e independizarse de Cataluña utilizando los mismos argumentos que usan los supremacistas catalanes.

El España ens roba es el comodín de los separatistas en clave económica. Denuncian que el actual sistema de financiación autonómico, donde las regiones ricas aportan más al Estado de lo que reciben, perjudica severamente a Cataluña. Bien es cierto que la región que preside Torra es una de las CCAA que más contribuye al conjunto de nuestro país, aunque se olvidan de mencionar que es Madrid la autonomía que más aporta al sistema, casi el doble que Cataluña.

Otro despiste argumental de los separatistas está en lo relativo al cálculo de las balanzas fiscales dentro de Cataluña. En su último estudio, Convivencia Cívica Catalana ha querido comparar cuánto aporta Tabarnia respecto al resto de comarcas catalanas, y hay una clara perdedora.

Hay que tener en cuenta que las ciudades que forman Tabarnia poseen un menor porcentaje de voto nacionalista y, casualmente, un mayor nivel de desarrollo industrial, por lo que son mucho más ricas, lo mismo que si comparamos Cataluña con otras regiones españolas.

Este motivo hace que la Administración catalana obtenga de Tabarnia el 82% de sus ingresos, pero destine a este territorio sólo el 66% de sus gastos. Dicho de otro modo, de cada 100 euros que los ciudadanos de Tabarnia pagan en impuestos al Gobierno catalán, 20 euros no les retornan. Ello significa, en términos relativos, que el Gobierno catalán impone a Tabarnia un déficit fiscal más elevado que el de Cataluña dentro de España. No es la primera vez que se hace una comparativa similar entre Tabarnia y el resto de la región catalana. En Libre Mercado ya repasamos este supuesto expolio hace unos meses.

Como se observa en la tabla, en valores absolutos, Tabarnia presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros dentro de Cataluña. Sus ciudadanos y empresas aportan al Gobierno catalán 23.843 millones pero solo reciben de él en gastos e inversiones 19.184 millones. En términos per cápita, de media cada ciudadano de las comarcas que componen Tabarnia aporta al Gobierno de Cataluña 838 euros más de lo que recibe, recoge el informe.

"El estudio de las balanzas fiscales dentro de Cataluña evidencia en términos generales que el Gobierno catalán extrae recursos de forma significativa desde las zonas no nacionalistas de Cataluña para transferirlos hacia las de voto más nacionalista", señalan sus autores. "No deja de ser sorprendente que conocidos dirigentes políticos catalanes utilicen gruesas palabras, que no compartimos, como expolio, para designar el déficit fiscal de Cataluña dentro de España mientras ellos mismos imponen a las comarcas en torno a Barcelona y Tarragona un déficit fiscal superior dentro de Cataluña", añaden.

El 90% de los grandes impuestos se pagan en Barcelona

En términos fiscales, dentro de Cataluña existe un fuerte desequilibrio en la recaudación de impuestos entre las cuatro provincias. Destaca el mayor dinamismo de la economía de la provincia de Barcelona, donde tienen su sede la inmensa mayoría de grandes corporaciones así como su peso específico en cuanto a aportación a la riqueza y al PIB de Cataluña contribuyen al hecho de que prácticamente el 90% de los grandes impuestos recaudados en Cataluña son pagados por empresas y ciudadanos residentes en la provincia de Barcelona.



Como puede comprobarse, Barcelona soporta una carga en la recaudación de impuestos estatales (89,42%) notablemente superior al resto de provincias catalanas. Prácticamente de cada 10 euros que se recaudan en Cataluña de los grandes impuestos estatales, 9 se pagan en Barcelona. Algo similar ocurre con los principales tributos autonómicos propios del Gobierno catalán.

La 'regla' de las inversiones

Por otra parte, el análisis también pone de relieve que las comarcas que conforman Tabarnia aportan más de tres cuartas partes del PIB de Cataluña (en concreto, un 78%), pero reciben menos de la mitad (47%) de las inversiones reales del Gobierno autonómico de Cataluña en materia de infraestructuras.

"Una de las principales exigencias del Gobierno catalán al Gobierno central es queinvierta en infraestructuras en Cataluña en una proporción igual al PIBde Cataluña dentro de España. Sin embargo, el Gobierno catalán incumple claramente esa regla dentro de Cataluña en la distribución de sus propias inversiones, invirtiendo en las comarcas más dinámicas económicamente en una proporción sustancialmente por debajo de su PIB", explican.

De hecho, en términos per cápita, la inversión por habitante que reciben las comarcas que conforman el territorio de Tabarnia por parte del Gobierno catalán es de tan solo 8 euros anuales, menos de una tercera parte que el resto de Cataluña (25,5 euros). La explicación de esta desigualdad es sencilla, ya que las comarcas más ricas son las que más población tienen, aunque los independentistas siguen utilizándolo para atacar al Estado.

Convivencia Cívica Catalana lamenta que "el Ejecutivo autonómico catalán se niegue a publicar las balanzas fiscales de las provincias y comarcas catalanas. No parece coherente reclamar transparencia para conocer los flujos fiscales dentro de España mientras se oculta esa misma información dentro de Cataluña"