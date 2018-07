Unidos Podemos ha presentado este jueves una Proposición de Ley "de Cambio Climático y Transición Energética" en la que proponen, entre otras cosas, acabar con las centrales nucleares y de carbón, y que "los municipios que lo deseen tengan el derecho a adquirir y gestionar su red de distribución".

En el texto piden el cierre definitivo de la última central nuclear en el 2024 y de las térmicas del carbón en el 2025. "El cierre de las centrales nucleares operativas se producirá en el momento en que expiren las autorizaciones de explotación vigentes", dice el texto.

Desde Unidos Podemos explican que "el consumo de energía final en España deberá cubrirse con al menos un 45% de fuentes renovables en el 2030 ( y con un 60% en 2040 y un 100% en 2050)". Para ello, la ley propone "desarrollar la implantación de nuevas centrales de energías renovables" mediante su adjudicación a través de subastas.

Municipalizar Iberdrola, Endesa...

Por otro lado, en el artículo 24 de la propuesta, referido a las "redes de distribución" como Iberdrola o Endesa, dicen que "la explotación de la red de distribución es un servicio público de titularidad municipal" y añaden: "Los municipios, mancomunidades o asociaciones de municipios que deseen gestionar de forma pública la red de distribución constituirán una sociedad pública municipal para la gestión de la red de distribución".

No sólo eso, además añaden que las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada sobre sus productos, ya sea telefónicamente, por SMS o en visitas domiciliarias, excepto en el caso de que el destinatario lo haya solicitado previamente.

Guerra a los diésel

También hay un apartado destinado a "medidas sobre movilidad urbana" en el que proponen medidas como la "restricciones a la circulación de vehículos privados en centros urbanos (con excepciones, como las de residentes o personas con movilidad reducida)" o la "prohibición del acceso de vehículos diésel a los centros urbanos lo antes posible y como tarde en 2025".

En unos días, se votará su admisión a trámite en el Congreso. Desde Unidos Podemos ya busca apoyos para que salga adelante.