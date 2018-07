"Subir impuestos y gastar más": Así es la política de Pedro Sánchez para el 'Financial Times'

Financial Times

El Financial Times le ha dedicado esta semana un extenso artículo a Pedro Sánchez y a las políticas que ha anunciado para los próximos meses. El prestigioso medio británico cuenta que el socialista ha tomado la dirección de subir los impuestos y aumentar el gasto.

Lo primero que destaca la publicación es la subida en el impuesto de Sociedades. "Sánchez dijo que tenían que rediseñar este tributo para evitar que las empresas pagasen menos de un 15%", subraya el diario.

En los siguientes párrafos, el artículo hace referencia al crecimiento de la economía española desde el año 2015. "Ha crecido por encima del 3% y ha conseguido superar una crisis financiera grave", destaca. El medio recoge las palabras del presidente del Gobierno en las que aseguró que la economía española "crece, pero no redistribuye". Además, otro punto al que le dan relevancia es el hecho de que el objetivo del déficit del anterior Ejecutivo era del 2,2%. Sin embargo, Sánchez ha rebajado la previsión y espera terminar el ejercicio con el 2,7%.

Entre los aumentos de gasto que destacan, está el crecimiento del límite presupuestario para las Comunidades Autónomas (se elevará e 2.500 millones) y el gasto en defensa que Sánchez se comprometió a asumir ante Donald Trump. España gasta el 1,2% del PIB en defensa, pero el objetivo exigido por la OTAN es del 2% sobre el Producto Interior Bruto. Un aumento que el presidente asumió ante su homologo estadounidense.

Sin embargo, para el Financial Times estas políticas de gasto expansivo chocan con la situación de España, donde la deuda es del 98% sobre el PIB, "superior a la media de la Unión Europea". Lo mismo ocurre con el déficit, que cerca de cumplir los objetivos presupuestarios de la UE, podría volver a descontrolarse ante el aumento de las partidas presupuestarias. Para el periódico, la reacción de los mercados no se ha hecho notar, ya que por el momento son solo intenciones y no hay nada aprobado.

Fuera de lo puramente económico, el periódico destaca que lo más relevante del Gobierno de Sánchez ha sido nombrar a un gabinete en su mayoría formado por mujeres. De igual manera, califican de "cambio radical" la postura de este Ejecutivo con Cataluña. Tampoco ha pasado desapercibido para el Financial Times la intención de exhumar a Franco del Valle de los Caídos.