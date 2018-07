La aprobación de Coinbase, la razón de que el Bitcoin se dispare

Coinbase es un proveedor de criptomonedas a través del cual es muy fácil convertir los euros y dólares en Bitcoin. De hecho, es una de las plataformas más usadas del mercado. Ahora, la compañía ha recibido la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera para poder listar las monedas digitales consideradas valores. Es la primera vez que una casa de cambio de criptodivisas consigue algo así.

Tal y como adelantó Bloomberg, Coinbase ha conseguido la licencia del corredor de bolsa (B-D), el asesor de inversiones registrado (RIA) y el sistema de comercio alternativo (ATS). Esto permite a la casa de cambio californiana operar con valores basados en blockchain. La aprobación se traduce en que Coinbase podrá ampliar las ofertas de divisas que ofrece, operar como un corredor de bolsa, un sistema de comercio alternativo y un asesor de inversiones registrado.

Hasta ahora, en esta casa de cambio, un usuario podía cambiar su moneda convencional (euro, dólar u otra divisa) por Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Se trata de una oferta muy limitada teniendo en cuenta que el mercado de criptomonedas ya es muy amplio y que hay decenas de ellas. Por ejemplo, en la casa de cambio no se pueden adquirir Ripple o Iota, dos divisas digitales con gran repercusión. Por eso, Coinbase no tardará en ampliar el catalogo que ofrece a los usuarios. Además, incorporará más funciones, no solo la de convertir una divisa en otra.

¿Un nuevo rally del Bitcoin?

Bitcoin es la criptomoneda más conocida en el mundo y tocó techo en diciembre de 2017 cuando alcanzó los 20.000 dólares. Sin embargo, 2018 no está siendo un buen año para esta divisa que ha visto como mes a mes su valor iba cayendo, de hecho, ha llegado a estar en los 5.000 dólares. El espaldarazo de la SEC ha impulsado al Bitcoin que ha subido por encima de los 7.400 dólares esta semana.

Las caídas del Bitcoin durante este año han estado muy relacionadas con las amenazas y normativas regulatorias de los países. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo en la cumbre del G-20 uno de los temas que se trataron fue el que versaba sobre la regulación de las criptodivisas. Países como Estados Unidos o el Reino Unido prohibieron comprar monedas digitales con tarjetas de crédito debido al aumento del endeudamiento privado. Pero, quizá lo que más daño le hizo al valor del Bitcoin fue la prohibición de China a las casas de cambio de divisas. El Gigante Asiático no deja operar en su territorio estas compañías. Suiza fue el único país que reguló a favor de estas monedas al permitir a las empresas crear sus propias criptomonedas, que funcionan como una especie de acciones.

Las otras caídas del Bitcoin

Esta divisa ha tenido altos y bajos bastante pronunciados a lo largo de su corta historia. En 2011 vivió su primera gran crisis, el 8 de junio de 2011 un Bitcoin costaba 29,6 dólares, dos meses después su valor se redujo hasta los 6,55 dólares. El motivo fue la publicación de la condena del dueño de Silk Road, que tenía una especie de tienda en el mercado negro de la Deep Web, la prensa destapó que algunos pagos se hacían con Bitcoin.

En 2013 la divisa llegó a alcanzar los 280 dólares y una semana después se redujo a los 68. Esta vez, la causa del crecimiento fue el corralito de Chipre, que duró 12 días. Los chipriotas desconfiaron del sistema monetario convencional y comenzaron a comprar Bitcoin como un refugio. En 2014 el valor se encumbró por encima de los 620 dólares, pero en 2015 volvió a bajar hasta los 250.

Sin embargo, la gran subida la vivió en 2017, en enero superó el umbral de los 1.000 dólares y finales de año ya se cambiaba por 20.000 dólares. Este fuerte crecimiento no pasó desapercibido para los medios y la opinión pública en general. Los Gobiernos, como suele ser habitual, respondieron con regulaciones y prohibiciones ante lo desconocido.

Ahora, los gurús Fintech predicen un nuevo crecimiento en estas divisas. De hecho, creen que Bitcoin volverá a superar los 15.000 dólares de aquí a final de año y que podría alcanzar los 33.000 dólares en 2019.