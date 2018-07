Unidos Podemos está valorando si apoya o no el techo de gasto para 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez. El partido morado y sus socios consideran que el aumento en un 4,4% es "absolutamente insuficiente".

Por ello, los de Pablo Iglesias analizan cuál será su posición el próximo viernes cuando, con toda probabilidad, se debata en el Congreso de los Diputados y se voten los objetivos de déficit público. En este sentido,estudian desde una abstención hasta un no porque, tal y como ha dicho el dirigente de Podemos Ramón Espinar en una entrevista en RNE: "A nosotros no nos pueden decir 'esto son lentejas'".

"Francamente difícil"

"El Gobierno de Pedro Sánchez nos lo está poniendo francamente difícil", ha llegado a asegurar Espinar en la radio pública. "Se está conduciendo como si tuviera una situación parlamentaria que no tiene, que es la de la suficiencia para sacar adelante sus medidas".

A juicio de Podemos, "cuando uno no tiene suficiente apoyo, se tiene que sentar a negociar" pero con el Gobierno "no ha habido manera". "Nos han puesto encima de la mesa un techo de gasto que no está negociado, que es un trágala", ha afirmado el portavoz de Podemos en el Senado, que ha insistido en que un "Gobierno que tiene 84 diputados se tiene que conducir en su actividad parlamentaria y su relación con otras fuerzas políticas con diálogo y humildad". "A nosotros no nos pueden decir 'esto son lentejas, estos son los Presupuestos del PSOE, o los votas o no'. Queremos discutir medida a medida", ha sentenciado Espinar.

"Nosotros tenemos una hemeroteca", explican fuentes del partido a Libertad Digital que insisten en que para ellos los planes del Gobierno son insuficientes. Además, añaden: "Tampoco importa mucho nuestra postura dado que el PP lo va a frenar en el Senado".

La comisión sobre Juan Carlos I

La ruptura del idilio entre PSOE y Podemos se da por hecha tras las diferencias que se están viviendo entre los dos partidos en estos días, pero no terminan con el techo de gasto.

Podemos continúa reclamando que el PSOE apoye su propuesta para crear una comisión en el Congreso en la que se investiguen los supuestos audios de Corinna en los que asegura que era el testaferro del Rey Juan Carlos I.

Por ahora, los socialistas se resisten a darle el visto bueno a esta iniciativa que ya apoyan partidos como ERC, PDeCAT y PNV. "Si el PSOE apoyase la comisión, todo sería más sencillo", aseveran fuentes moradas.