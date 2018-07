Huelga de Ryanair: 400 vuelos cancelados y 75.000 pasajeros sin avión

Ryanair se enfrenta este miércoles a partir de las 00.00 horas al primero de los dos paros de 24 horas convocados para los días 25 y 26 de julio por los sindicatos USO y Sicpla, que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea y reclaman que se aplique la legislación española y no la irlandesa a la plantilla española. Esta será la primera movilización de estas características a la que Ryanair se enfrente en España.

Según los tripulantes de cabina de Ryanair, los empleados subcontratados por la compañía (el 75% del total de la plantilla) antes de 2012, al cotizar en Irlanda no tienen derecho a Seguridad Social española, por lo que se consideran a todos los efectos como "expatriados" irlandeses, a pesar de residir en España.

La huelga, secundada también por pilotos, está convocada en cuatro países europeos: Bélgica, Italia, España y Portugal. Entre este miércoles y jueves se han cancelado 600 vuelos en toda Europa, siendo nuestro país el más afectado, ya que no operarán en estos dos días 400 vuelos, lo que afectará a más de 75.000 pasajeros.

En las primeras horas de la huelga no ha habido incidentes. Pero, según informa El Confidencial, sí ha habido algunas protestas de trabajadores en la terminal 1 de Barajas. En este sentido, y tal y como indica el diario digital, también se han reportado casos de vuelos que han sido cancelados y que no estaban en la lista de vuelos que no iban a operar durante la jornada de este miércoles.

Derecho a asistencia y a reclamar otro avión

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha publicado los derechos que el pasajero afectado tiene a la hora de reclamar a la compañía los daños y prejuicios ocasionados.

Los viajeros tienen derecho a asistencia y a transporte alternativo pudiendo pedir otro avión que deberá ser proporcionado por la compañía, en este caso Ryanair. Según ha comunicado el Ministerio de Fomento a través de AESA, el usuario también podrá solicitar el reembolso económico del billete además de los gastos de hotel si el cliente lo ha necesitado.

Además, si la reclamación interpuesta a la compañía no sigue su curso o no se obtiene respuesta alguna, AESA ya ha proporcionado un enlace web donde poder tramitar una segunda queja que intentará ser solventada a través de Fomento.

20 millones de euros en indemnizaciones

Ryanair tendrá que hacer frente a 20 millones de euros en indemnizaciones para los 65.000 pasajeros que han sufrido cancelaciones por las huelgas de julio, según estimaciones de la empresa de gestión de reclamaciones Skycop.

Sin embargo, la compañía ha criticado que Ryanair se está amparando en que una huelga se trata de una "circunstancia excepcional" y no está compensando a los pasajeros afectados. Es por esto por lo que Skycop ha presentado una petición a la Comisión Europea para que exima las huelgas de esta categoría.

"Este verano la cantidad de huelgas supera con creces a las de temporadas anteriores, y es que a pesar del caos en diciembre de 2017, Ryanair no ha luchado por un acuerdo entre directivos y empleados, sino que ha ignorado la situación", ha explicado el consejero delegado de Skycop, Marius Stonkus.