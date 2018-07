Los contribuyentes volverán a salir a las calles. El miedo a que el Gobierno lleve a cabo una armonización del Impuesto de Sucesiones elevándolo en las Comunidades Autónomas donde es más bajo, como Madrid o Canarias, se ha extendido a lo largo de nuestro país.

Por ello, Stop Sucesiones, una plataforma civil que lucha por la derogación de este impuesto, ha decidido convocar "a la sociedad española para salir a la calle y manifestarse" el próximo 6 de Octubre. "Las personas que no puedan desplazarse hasta Madrid, estarán convocadas en sus diferentes provincias", explica este viernes su presidente, Eligio Taboada a Libre Mercado. Todavía no han publicado la hora y el lugar de la manifestación en la capital.

Cartel de la manifestación en Madrid

"Estamos intentando que la ministra Montero nos reciba, pero no nos contesta", asegura. Plataformas como Stop Sucesiones han liderado las primeras manifestaciones de contribuyentes y no politizadas del país a lo largo de 2017 y 2018.

La llamada de esta última movilización se produce "ante las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez y en particular, de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de seguirnos metiendo la mano en el bolsillo", explica Taboada. "Para ellos, el cajero automático somos los contribuyentes y eso no es así", añade.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el Impuesto de Sucesiones, aunque hay sospechas de que está estudiando armonizarlo o crear un tipo mínimo para quitar poder a las autonomías en su gestión. "De la ministra Montero nos lo esperábamos. No hay dudas de que lo va a querer hacer porque ya cuando era consejera en Andalucía le parecía mucho establecer la bonificación de Sucesiones en las herencias de hasta 1 millón de euros, tal y como finalmente aprobó con Ciudadanos. ¡Imagínate qué le parece que Madrid lo tenga bonificado al 99%!". Hasta ese acuerdo, Andalucía era una de las regiones más voraces de España con las herencias.

El drama de heredar

El presidente de Stop Sucesiones asegura que hay mucha "preocupación" entre los contribuyentes de las regiones con menor carga fiscal en Sucesiones por este asunto. De hecho, hace unos días aseguraba a este periódico que llevaba "una semana recibiendo continuas llamadas desde Madrid" preguntándole si le iban a subir los impuestos.

Taboada se encuentra a diario con todo tipo de dramas de contribuyentes arruinados por ese tributo a las herencias. Uno de los más llamativos de la última semana es el de una mujer que cuidaba de una anciana en Castilla La-Mancha. Al fallecer esta, le dejó a su cuidadora una vivienda y parte de un local. Con tan mala suerte, y por desconocimiento, la heredera aceptó. Ahí empezó su calvario.

"Le piden 40.000 euros por Sucesiones y ella no los tiene. Me ha llamado llorando porque va a perderlo todo, no sólo el patrimonio de la fallecida, también su propia casa, que ya está pagada", relata Taboada. El patrimonio de la anciana "lo han valorado por encima del precio de mercado y no lo puede vender", apunta. Está atrapada.

Al Impuesto de Sucesiones "se le suma el tsunami de impuestos para los autónomos, carburantes, electricidad o a las tecnológicas", que quieren llevar a cabo los socialistas, recuerda Taboada. Más motivos para manifestarse.