Los 'ofertones' de los diésel: "Ya cuestan 1.000 euros menos y hay chollazos"

El gobierno le ha declarado la guerra al combustible diésel. El revuelo en la opinión pública tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre su intención de gravar el gasóleo, sumado a las restricciones en la entrada en los centros urbanos de los motores diésel en ciudades como Madrid, ha incidido directamente sobre el mercado de vehículos. El día a día en los concesionarios españoles ha cambiado drásticamente.

Cuando adquirir un diésel era la norma, ahora preguntar por los precios de los vehículos gasolina es lo habitual. La revolución de burócratas y políticos en pos del ecologismo de nuevo cuño, está estresando a la población. Sin embargo, las teorías de los expertos de despacho de la Unión Europea y España con respecto a la demonización del diésel nada tiene que ver con la realidad sobre los niveles de contaminación emitidos por los nuevos turismos como ya explicamos en Libre Mercado. Pero, el daño ya está hecho.

Comprar un diésel ya cuesta 1.000 euros menos

"Desde que se trasladara el mensaje de que los diésel son el auténtico diablo motorizado, sólo 2 de cada 10 personas que vienen, preguntan por un coche que funcione con diésel. Hace unos meses esto no pasaba", confiesa uno de los directores comerciales de un concesionario de la marca Seat y Volkswagen de Madrid capital. "Ahora mismo hemos tenido que iniciar campañas de promoción para vender motores diésel. Un Seat León de gasóleo cuesta ya 1.000 euros menos. Antes, un diésel valía una media 2.000 euros más que un coche de gasolina, ahora no llega ni a 1.000 euros más. En la mayoría de modelos los diésel tienen un precio de 700 euros más que el gasolina. Eso sí, siguen siendo un poco más caros pero la diferencia es mínima con respecto al año anterior, pero hay chollazos", asegura el vendedor de vehículos Seat.

No obstante, los nuevos compradores se dejan asesorar por los expertos comerciales. En el concesionario madrileñoOcasión Plus no han notado el descenso en las ventas de diésel. "Seguimos vendiendo exactamente igual motores diésel que gasolina. Los clientes se llevan al final lo que más le conviene. Aunque se graven impuestos en el combustible diésel siempre le saldrá más rentable a una persona que haga más de 20.000 kilómetros al año. Consume mucho menos", revela uno de los asesores de venta de Ocasión Plus.

Los nuevos diésel seguirán entrando a las ciudades

Parece ser que el gobierno ha desatado la alarma social pero, a la hora de sacar la cartera e invertir en un coche, el ciudadano de a pié se lo piensa dos veces y no está tan influido por las amenazantes legislaciones futuras en el carburante.

"Hay desinformación, pero en cuanto explicamos a los clientes que los diésel que estarán vetados en las ciudades son los que se vendieron antes del año 2005, las caras se les cambian y respiran aliviados", desvela el director comercial del concesionario Seat y Volkswagen. "Los fabricantes se han centrado en que las emisiones contaminantes sean reducidas hasta el punto de que un diésel de hoy en día contamina igual que un gasolina. Diésel y gasolina tendrán las pegatinas de clasificación C que anunció la DGT. Si prohíben la entrada en el centro de Madrid a los diésel comprados después del 2005, tendrán que impedir el acceso a los vehículos con motor gasolina porque tendrán la misma pegatina", sentencia el experto en motor y ventas.

Varios concesionarios consultados por Libre Mercado coinciden en que los descuentos a diésel y promociones se han triplicado con respecto al de gasolina para poder darles salida al stock de vehículos. Pero, la mala prensa entorno al diésel podría ser sólo propaganda. Así lo corroboran desde una de las tiendas de Volskwagen: "El 35% de nuestras ventas son de vehículos diésel frente al 75% de motores gasolina. Sí, nos ha afectado, pero el cliente que tenga que estar mucho en carretera y haga más de 20.000 km al año le va a seguir viniendo mejor un coche diésel y te aseguro que lo terminan comprando", concluye el asesor comercial de la marca alemana.

Los híbridos se imponen al motor gasolina

Fabricantes como Toyota lo tienen muy claro: "Los vehículos diésel son algo residual. Nuestra estrategia está centrada en los coches híbridos. Sólo vendemos un 1% de turismos diésel pero, sinceramente, es porque desde Toyota ya no se fabrican", expone el director comercial del concesionario Toyota Llorente, líderes en venta de vehículos eléctricos en nuestro país.

En este sentido, hay que tener en cuenta que todavía España se encuentra en proceso de abastecimiento de gasineras, gasolineras que surten de gas y electricidad a los nuevos híbridos. "Esto supone un freno pero cada vez hay más acuerdos, como el último alcanzado con Gas Natural Fenosa para instalar nuevos surtidores en todo el territorio nacional".

En datos generales, a nivel nacional, en el primer semestre de este 2018 se han vendido un 10,1% más de coches respecto al semestre pasado, los españoles se han comprado más vehículos con motor de gasolina (57,2%) que con motor diésel (37%), según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

De todos modos, que no cunda el pánico, aquellos que se acaben de comprar un diésel o deseen adquirir uno nuevo, los expertos en ventas de motores siguen opinando que la compra debe hacerse según las necesidades más urgentes del comprador. En base a esto, no está de más recordar que en política, donde dije digo, digo Diego.