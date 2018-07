Uber y Cabify hacen el agosto con la huelga de taxis: "No damos abasto"

"El índice de descargas de la aplicación de Cabify se ha incrementado exponencialmente estos días", asegura Nuria Val, directora de comunicación de la plataforma de vehículos de transporte de pasajeros con licencia de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). La huelga de los taxis contra las empresas que operan con VTC, está beneficiando estos días paradójicamente a sus enemigos: Uber y Cabify.

El caos se ha apoderado de las principales ciudades donde miles de turistas no encuentran un taxi para llegar a su destino. En plena temporada alta, el aeropuerto de Barajas en Madrid se ha quedado sin servicio de taxi. Ante esta situación, tanto Uber como Cabify han admitido a Libre Mercado, que "no dan abasto a la gran demanda de peticiones de los usuarios".

No obstante, en estos momentos, Cabify tiene restringidas algunas zonas donde no pueden circular debido "a las numerosas agresiones que están sufriendo sus conductores". "Han destrozado muchísimos coches, insultan y agreden hasta a los propios pasajeros", afirma Val, portavoz del departamento de comunicación de Cabify. Aunque esta no sería la primera vez que padecen asaltos a sus turismos por parte del gremio de taxistas.

Por su parte Uber también ha limitado los distritos "peligrosos· para su seguridad". Asimismo, al igual que Cabify, declaran que sus vehículos "están sufriendo numerosos ataques por parte del gremio de los taxistas".

Miles de usuarios en Twitter mostraban este fin de semana su indignación por el comportamiento de los taxistas quiénes están colapsando las principales arterias y estaciones de Renfe además de los aeropuertos de Madrid y Barcelona en pleno verano.

Las compañias aéreas de adaptan a los precios de las low cost, las de teléfono igual, porque los taxistas no podéis? Las tarifas de taxi pueden llegar a ser un auténtico robo y seguro que todos conocéis al menos a 1 taxista que le ha ido muy bien la vida #HuelgaTaxis — Cigalator (@elcigalator) July 30, 2018

Es mentira que se estén cumpliendo los servicios mínimos. El sábado, en Atocha, se negaron a cogerme estando embarazada de 8 meses y lo mismo pasaba con familias con hijos. Que después no se extrañen si utilizamos los VTC. #HuelgaTaxis — Wb (@wifeybow) July 30, 2018

Ni independentistas, ni unionistas, ni controladores aéreos... al final los que de verdad van a dañar la marca Barcelona son los taxistas por mantener su monopolio antiguo y obsoleto #HuelgaTaxis lo pagarán de alguna manera? #adiosAlTaxi pic.twitter.com/qJWdsgivFk — Carlos Sáez (@carlossaez) July 30, 2018

Al enfado de los viajeros se suma el incidente que protagonizaron en la ciudad condal varios taxistas contra un vehículo de VTC al que agredieron a pesar de que el conductor gritaba que "había una niña dentro".

Les gritó el conductor que dentro había una niña...Y les dio igual a los taxistas que atacaban.

Salió el padre a defenderla...Y lo apalearon.

Estos quieren que sientas compasión por su situación.#HuelgaTaxi #HuelgaTaxis #Taxistas #TaxiEnLucha pic.twitter.com/EHMYsle8gs — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) July 30, 2018

Los taxistas amenazan con seguir bloqueando los centros urbanos de las principales ciudades si el Ministerio de Fomento no atiende sus peticiones.