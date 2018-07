Conductores de Uber y Cabify alertan del peligro: “Si frena antes, la bala lo mata”

José Luis, (no dice el apellido por miedo), lleva un año y medio trabajando para Cabify y estos días está viviendo un auténtico infierno. Tanto él como sus compañeros se enfrentan y describen situaciones propias de una auténtica guerra civil: "Van armados con escopetas de caza, piedras, ácidos corrosivos y no dudan en dispararnos, agredirnos e insultarnos", asegura el empleado de Cabify.

"Mis compañeros y sobre todo las mujeres están en la base central durante la jornada laboral por la violencia de los taxistas manifestantes. Tienen mucho miedo, la situación es muy grave y no sólo sufrimos las agresiones. Psicológicamente las amenazas nos destrozan", revela José Luis. "Se paran en los semáforos, nos hacen el gesto de cortarnos el cuello, simulan dispararnos con una pistola y seguidamente nos dan recuerdos a nuestra familia", lamenta el trabajador de turismo VTC.

Tanto Uber y Cabify están transmitiendo a sus conductores que lleven siempre las ventanillas cerradas y las puertas bloqueadas. El propio José Luis vivió cómo le lanzaron líquido corrosivo y no tiene pelos en la lengua a la hora de relatar que funcionan como una auténtica mafia: "Tito Álvarez, el líder de Élite Taxi es quién dirige todo el movimiento incendiario. Las asociaciones del taxi son mafiosas. Nos han roto cristales con pasajeros y niños dentro", sentencia el conductor.

José Luis tiene familia al igual que los taxistas que le recriminan "que les está robando el pan". Lo que nunca esperaban que fueran a disparar durante los paros convocados en Barcelona. Es lo que le sucedió a su compañero de fatigas quién vio como una bala del calibre 22 impacto en su turismo vehículo. "Si frena antes lo mata seguro, la bala pasó a un metro de su cabeza".

"Me agredió mientras ponía la sillita a un niño"

La tensión crece mientras las principales arterias de las ciudades españolas siguen bloqueadas en este segundo día de huelga del sector del taxi. Cada agresión está siendo denunciada, las comisarías de Barcelona se colapsaron con conductores de Uber y Cabify que hacían cola en las salas de esperas. Así lo relata Rafael, otro de los empleados que opera con licencia VTC quién se dirigió hasta una comisaría catalana para denunciar lo que el ataque en la Gran Vía barcelonesa.

Rafael se encontraba recogiendo a una familia inglesa con sus tres hijos pequeños. Cuando se disponía a colocar la silla especial al menor de dos años y subirlo en el interior del coche, según cuenta, "un encapuchado acompañado de varios taxistas lo cogió por detrás y lo llevó a la parte trasera con la intención de darle con la cabeza contra el maletero de su coche". "Son sicarios, no huelguistas, me han roto las lunas del coche. Gracias a que intervino el propio cliente no llegó a más. Es una locura, y nos sentimos indefensos. Deberíamos cobrar plus de peligrosidad por enfrentarnos a estos matones", comenta apesumbrado el empleado de la plataforma de vehículos de movilidad con conductor.

"Se atreven aún más con las mujeres"

"Hay compañeras que por el hecho de ser mujeres se atreven más con ellas que con los hombres. Los taxistas les dicen: os vais a enterar, vais a saber lo que es bueno", explica José Luis y añade, mis compañeras no paraban de llorar. "Necesitamos más seguridad y más patrullas policiales en la calle. Los taxistas son unos salvajes", se queja Rafael.

Los conductores de Uber y Cabify ya están barajando la posibilidad de manifestarse pacíficamente para solicitar más protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Miles de descargas nuevas de Cabify"

Desde Cabify confirman que están teniendo miles de descargas de su aplicación debido a la huelga de los taxistas. José Luis admite que todos los pasajeros son nuevos clientes. "Algunos ni conocían Cabify y ahora dicen que jamás van a volver a coger un taxi, nos apoyan. La opinión pública está con nosotros", finaliza el conductor.

Asimismo desde el departamento de comunicación de Cabify reconocen que "están aumentando el número de clientes y que se ha incrementado exponencialmente las solicitudes de viajes en su plataforma".