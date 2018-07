Miles de taxis y tiendas de campaña ya colapsan las principales ciudades

El sector del taxi continúa este martes colapsando las principales ciudades españolas en su cruzada contra la libre competencia y los servicios de VTC, fundamentalmente explotados por Uber y Cabify.

Las escenas de violencia que se vivieron ayer en ciudades como Madrid y Barcelona han dado paso la pasada madrugada a imágenes de taxis ocupando el céntrico paseo de la Castellana en Madrid (principal arteria de la capital) y las principales vías también de Barcelona, donde muchos huelguistas han pasado la noche instalando sobre la calzada tiendas de campaña, tal y como ha podido comprobar Libertad Digital.

Taxistas colapsando la Castellana con tiendas de campaña | D. Alonso / LD

Los paros del taxi, que han supuesto un fuerte incremento de usuarios de los servicios de Uber y Cabify, también se han traducido en escenas de violencia contra los vehículos VTC y sus clientes. Este martes la patronal de empresas de VTC, Unauto, ha denunciado que los taxistas están "chantajeando" a toda la sociedad para mantener "su monopolio y no permitir la competencia a su negocio".

Según el presidente de esta asociación, Eduardo Martín, "el sector del taxi chantajea a la sociedad y a los ciudadanos, tiene a Madrid, Barcelona y otras ciudades cortadas y sin servicio con un paro que no se ha convocado y que no cuenta con servicios mínimos", denunció Martín. "Y todo ello viene porque no están conformes con que haya competencia", añadió.

Además, Martín ha denunciado la violencia de los huelguistas que han destrozado literalmente centenares de coches y que "muchos conductores sufren ataques de ansiedad", ante el miedo de ser atacados.

Colapsos en Madrid

En Madrid, el Paseo de la Castellana ha amanecido tomado por cerca de cinco mil taxis que desde ayer protestan ante la sede de Fomento para exigir "algo más de certeza y certidumbre" sobre el futuro del sector y que aguardan al resultado de la reunión que responsables del Ministerio mantendrán hoy con representantes de las VTC.

Solo un carril de evacuación por sentido permanece abierto al tráfico en la Castellana, mientras que los otros cuatro carriles por sentido siguen ocupados por miles de vehículos cuyos conductores han decidido continuar la protesta pasando la noche juntos en señal de unidad y de presión hacia el Ministerio.

Julio Sanz García, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, ha explicado a Efe que con esta presión los taxistas pretenden hacer llegar a Fomento su determinación para que la ley que establece que debe haber una licencia VTC por cada 30 taxis se cumpla "no solo en el papel, sino también en la calle".

Entre los miles de taxis blancos madrileños destacan cuatro distintos, negros, con el techo verde y con banderas portuguesas sobre el capó: dos procedentes de Oporto y otros dos de Lisboa, que han viajado esta noche a Madrid para sumarse a la protesta de los madrileños como muestra de solidaridad.

A la espera del resultado de la reunión de Fomento con los representantes de las VTC, distintas asociaciones del sector han convocado una reunión esta mañana, mientras la Policía está pidiendo a los taxis que se incorporan a la protesta en la Castellana que se reagrupen en la plaza de San Juan de la Cruz, porque están llegando más vehículos y no hay espacio para todos.

Mientras, en la estación de Atocha sigue sin haber taxis, más allá de unos 20 vehículos preparados para ofrecer servicios mínimos a ancianos, familias con niños pequeños o personas de movilidad reducida, a los que trasladan gratis a sus destinos.

Paros hasta el viernes

Por su parte, desde el sector del taxi, el vicepresidente de la federación Profesional del Taxi, Jesús Fernández, y el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, han informado esta madrugada que se mantiene la movilización este martes frente al Ministerio de Fomento de la capital a la espera de "un nuevo gesto" del Gobierno.

Los taxistas esperan que ese "nuevo gesto" les proporcione "algo más de certeza y certidumbre" sobre el futuro del sector y que se pueda traducir en un levantamiento de la huelga.

De hecho, aseguraron que la manifestación programada no se va a producir como una manifestación "al uso", pues los taxis ya habían ocupado la calzada del recorrido que une Nuevos Ministerios, en el paseo de la Castellana sede del Ministerio de Fomento, con la Plaza de Lima desde la madrugada.

Fernández ha reconocido que desconoce si ésta será la última jornada de paros pues la decisión, dice, "no está en nuestras manos", aunque entiende que la solución "está muy cerca". Leal, por su parte, ha declarado que prevén aguantar los paros hasta la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, toda vez que las medidas propuestas hasta ahora les resultan "totalmente insuficientes".

Cerrada al tráfico la calle Colón de València

Taxistas de grandes ciudades como Valencia se han unido a la huelga. En la ciudad del Turia la calle Colón ha quedado cerrada al tráfico a las 7:45 horas de este martes, desde la altura de la Puerta de la Mar.

A primera hora de esta mañana se había cerrado a la circulación la calle Colón a la altura de la Plaza de los Pinazo, frente a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, con excepción del carril bus.

Esta arteria comercial de la capital ya quedó cerrada al tráfico ayer durante las horas centrales del día, y hasta las nueve de la noche, con motivo de esta protesta que se lleva a cabo también en las principales ciudades españolas.