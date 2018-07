Taxistas en la Castellana: "No vamos a movernos aunque nos arruinemos"

Los taxistas que se encuentran bloqueando la Castellana en Madrid tienen claro que no se irán hasta que el Gobierno "les dé una solución". Están haciendo vida dentro de los vehículos y la carretera se ha convertido en el nuevo hogar de cientos de manifestantes.

Aguantan el calor pero eso no parece importarles. Están convencidos de que llevan razón en sus protestas: "No estamos de acuerdo en que se use la violencia, es un grupo de radicales. No vamos a ceder, vamos a estar hasta el final. Debería estar de vacaciones y no me importa perderlas porque apoyo a mis compañeros y estaré aquí", confiesa uno de los huelguistas que se encuentra parado junto a su vehículo en la vía madrileña.

"Esperamos una solución. Hemos llegado al límite y lo único que queremos es que el gobierno cumpla con nuestras peticiones y se lleve a la práctica la ley", comenta a Libertad Digital uno de los taxistas que participa en el paro convocado.

Las VTC han informado de las numerosas agresiones de los taxistas a sus conductores, "más de 160 víctimas de ataques". Sin embargo, los taxistas concentrados en la Castellana se desmarcan radicalmente de estas acusaciones y definen su huelga como "pacífica".