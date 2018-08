El alarmismo sobre el anisakis hunde la venta de algunos tipos de pescado

En los últimos días, han surgido informaciones acerca de una supuesta intoxicación por anisakis de varias personas después de haber comido pescado congelado e incluso se llegó a difundir que la autoridades sanitarias habían endurecido las recomendaciones para acabar con este parásito, cuando, en realidad, no es así, El consejo sigue siendo el mismo: congelar el pescado entre 24 y 48 horas -cinco días si es en casa-, quitar las vísceras y cocinar a unos 60 grados de temperatura.

Pese a ello, el mal ya está hecho y se ha empezado a notar en parte del sector. Según informa La Voz de Asturias, la "psicosis" que se ha desatado contra el anisakis ha hecho que precio caiga hasta un 70% en algunos tipos de pescado, después de que su consumo se hundiera más de 80%.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Dimas García, aclara que "la alarma social que se ha generado ha causado mucho perjuicio al sector pesquero". Y añade que "el Principado debe hacer algo para compensar" esas malas campañas sobre el anisakis que tanto daño están haciendo al sector pesquero. En su opinión, "algún interés tiene que haber detrás de esas campañas que se me escapa. No sé a quien le interesa, pero a alguien tiene que ser".

Un exportador gallego, por su parte, asegura que el pasado lunes el kilo de merluza del pincho de la categoría más floja alcanzó el inusual precio de 1,50 euros, cuando lo habitual en estas fechas es que se situase entre 3 y 4 euros, informa El Progreso de Lugo.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición aconseja adquirir el pescado sin vísceras o retirarlas lo antes posible y recuerda que la cocción, fritura, horneado o la plancha destruyen el parásito al alcanzar los 60 grados durante un minuto en toda la pieza, por lo que no se requiere congelación previa. Sí se necesita si se va a consumir el pescado crudo o con preparaciones que no destruyen el parásito. Si se congela en casa, el frigorífico debe alcanzar los -20 grados y mantener el producto congelado durante 5 días. Si no, es mejor adquirirlo ya congelado.