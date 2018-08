El PSOE justifica los dedazos de Sánchez: "No vamos a llamar a gente de derechas"

Tras nombramientos como el de Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica, Óscar López en Paradores o José Féliz Tezanos en el CIS, Ciudadanos lanzó este miércoles una campaña denunciando que Pedro Sánchez está llenando de "amiguetes" los puestos más jugosos de la administración. Preguntada por este asunto en rueda de prensa, Adriana Lastra ha tachado de "absurda" la crítica: en su opinión, no hay nada reprochable en este comportamiento. Entre sus argumentos, que "el PP hizo lo mismo".

Ante los medios, la vicesecretaria general del PSOE se ha preguntado si Ciudadanos "había pensado en algún momento que con un presidente socialista les íbamos a llamar para ocupar puestos del Gobierno". La dirigente socialista ha dicho que lo que está pasando "no es nada distinto" de lo que ha venido pasando "en cuarenta años de democracia" y que lo normal es que Sánchez se rodee "de gente de su confianza, de su mismo ámbito ideológico".

"Lo que no iba a hacer era llamar a Garicano", ha continuado Lastra, que ha insistido en que ve "absurda" la polémica y que el Ejecutivo "no ha cometido ninguna ilegalidad, ninguna amoralidad". "Parece que pretenden que se persiga a los militantes del PSOE, que no puedan optar a formar parte de una administración", se ha quejado.

Lastra también ha destacado que son cargos de libre designación y que "el PP hizo lo mismo": "Nosotros nos presentamos con un programa socialista y no vamos a llamar a gente de derechas para desarrollarlas", ha zanjado.