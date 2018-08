CaixaBank ya está presente en los cinco continentes tras abrir oficina en Sídney

CaixaBank refuerza su estrategia internacional con la apertura de una oficina de representación en Sídney (Australia) y ya está presente en los cinco continentes. Con esta última apertura, se convierte en el único banco español con presencia en el mercado australiano y sigue reforzando su acompañamiento a clientes a nivel global.

Desde la nueva oficina, ubicada en pleno distrito financiero de la capital económica del país, CaixaBank ofrecerá asesoramiento en comercio exterior y financiación de proyectos, potenciando así el acompañamiento internacional a las empresas. La entidad apoyará las actividades de comercio exterior y los proyectos de inversión de empresas españolas con actividad en Australia y también de empresas australianas que operan en España. Además, la oficina permitirá a la entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar estrechar más la relación con las instituciones financieras locales, lo que incrementará el apoyo a las actividades de los clientes de CaixaBank.

Con esta apertura, CaixaBank sigue ampliando su red internacional, que ya cuenta con 24 puntos en 19 países. Esta red le ha permitido alcanzar el liderazgo nacional en comercio exterior, como lo demuestran sus elevadas cuotas de mercado. Como ejemplo, y según datos del proveedor global de mensajería financiera segura SWIFT, la cuota de avales internacionales emitidos es del 33% y la cuota de cartas de crédito de importaciones a España es del 23%. Esta red se ha diseñado para ofrecer asesoramiento y servicios financieros a las empresas españolas que han decidido internacionalizarse y a empresas multinacionales europeas con filial en España.

Asesoramiento para el comercio exterior

CaixaBank es una de las entidades líderes en ofrecer asesoramiento para el comercio exterior a las empresas españolas, con soluciones financieras que facilitan las exportaciones e importaciones de los clientes. La entidad ofrece servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Recientemente, CaixaBank ha sido elegido Best Confirming-Bank Partner for Financing in Emerging Markets 2017 (Mejor banco colaborador en la financiación de mercados emergentes) por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, en el marco del Programa de Financiación para el Comercio Mundial (GTFP).

Por primera vez, IFC, la principal institución internacional de financiación dedicada exclusivamente al sector privado en las economías en vías de desarrollo, reconoce el apoyo de CaixaBank a la internacionalización de empresas en países emergentes que, en 2017, colaboró en un total de 19 países en desarrollo de todo el mundo.

Por lo que se refiere a Australia y tras 26 años de crecimiento continuado, se consolidó en 2017 como la cuarta economía de Asia Pacífico, superando los 25 millones de habitantes. Los intercambios comerciales entre España y Australia han crecido estos últimos años. Actualmente, más de 1.100 empresas españolas tienen relación comercial con el país y más de 100 compañías españolas están instaladas allí. Según los datos del Icex, en 2017, las exportaciones españolas de bienes aumentaron un 21,5%, hasta los 1.646 millones de euros, mientras que las importaciones españolas de bienes procedentes de Australia crecieron el año pasado un 23,5%, hasta 618 millones de euros.

Presencia internacional

Actualmente, CaixaBank cuenta con oficinas de representación en París (Francia), Milán (Italia), Estambul (Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia), Nueva York (EEUU), Singapur, Johannesburgo (Sudáfrica), Sao Paulo (Brasil), Argel (Argelia) y Lima (Perú).

La entidad dispone de sucursales internacionales en Varsovia (Polonia), Casablanca, Tánger y Agadir (Marruecos), Londres (Reino Unido) y Fráncfort (Alemania). Asimismo, CaixaBank mantiene acuerdos con bancos internacionales para facilitar la operativa internacional y el comercio exterior de las empresas y de los particulares en cualquier país del mundo. CaixaBank también participa en el capital de entidades financieras de varios países, con las que ha desarrollado estrategias de colaboración conjunta. La entidad cuenta con un 94,8% de Banco BPI y un 9,92% de la entidad austriaca Erste Bank.