Los autónomos acusan a Trabajo de mentir para justificar la limitación de la tarifa plana

El Ministerio de Trabajo está estudiando limitar la tarifa plana de 50 euros para autónomos. El Gobierno se basa en que, según sus datos, apenas el 15,5% de los trabajadores por cuenta propia que se han beneficiado de esta medida han continuado con la actividad. Sin embargo, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA ponen en duda estas cifras y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de no contar la verdad.

"El Gobierno de España no puede no contar la verdad con las cifras de una de las políticas activas de empleo que mejor ha funcionado", ha asegurado en declaraciones a esRadio el presidente de ATA. Lorenzo Amor considera que cuando se "difunden datos que no tienen nada que ver con la realidad se genera confusión y no se cuenta la verdad".

Según Amor, es absolutamente falso decir que solo el 15% de los autónomos que han utilizado la tarifa plana se mantienen en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), tal y como sostiene el Gobierno. Y es que, según los datos que maneja esta asociación, el porcentaje real asciende al 60%, es decir, más de 800.000 beneficiarios de la citada tarifa plana continúan hoy cotizando en este régimen.

Sólo desde inicios de año, explica Amor, ha habido más de 300.000 beneficiarios que se mantienen en la actividad. "Además, el Ministerio confunde el crecimiento neto por cuenta propia que se ha generado en este tiempo con los beneficiarios de la tarifa plana que permanecen en el RETA. Esta afirmación es falsa y está lejos de la realidad porque hay más de 800.000 que se han beneficiado de la tarifa y aún siguen cotizando en el RETA", recalca el presidente de ATA.

A pesar de esta matización con respecto a los datos, desde ATA comparten que dicha tarifa se revise, pero solo en el segundo año. "No parece lógico que a un autónomo que durante el primer año ya tenga un rendimiento neto de 30.000 ó 40.000 euros sigamos bonificándole la cotización de la Seguridad Social", explica Amor, que considera que puede haber situaciones de competencia desleal. En estos días el colectivo continúa reuniéndose con el equipo de Trabajo y tienden la mano al Gobierno para mejorar "todo lo que se tenga que mejorar" en esta materia.