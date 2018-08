Más allá de Apple: las otras grandes empresas que marcaron un hito en Bolsa

Apple alcanzó el pasado 2 de agosto el billón de dólares de valoración bursátil, un hito histórico en la bolsa americana ya que, hasta el momento, ninguna compañía logró traspasar esa barrera. Eso sí, puede que no sea la única en lograrlo este mismo año. Amazon ya cuenta con una capitalización bursátil de 921.000 millones de dólares, por lo que puede alcanzar esa barrera en los próximos meses.

Aunque es la primera compañía que marca este importante hito en la bolsa americana, no es la primera que lo logra a nivel mundial. El gigante energético PetroChina ya traspasó el billón hace una década. Actualmente, su valoración es una cuarta parte del valor de Apple. La empresa, hoy liderada por Tim Cook, ha crecido un 50.000% desde que se estrenó en Wall Street en 1980. Algo digno de reseñar dado que en 1997 la firma estuvo a punto de entrar en bancarrota. Aquel año, cada acción costaba menos de 1 dólar, mientras que su precio actual está por encima de los 209 dólares. Esto supone que cualquiera que hubiese invertido 1.000 dólares en 1997 en Apple tendría ahora 209.000 dólares.

Las empresas americanas reinan

Desde hace 200 años, la compañía más grande del mundo ha sido americana, salvo contadas excepiones. Por eso, el mercado estadounidense cuenta con importantes hitos históricos que ha ido superando década a década.

En 1781, el Bank of North America, apenas un lustro después de que Estados Unidos proclamase su independencia, llegó a superar por primera vez el millón de dólares de capitalización en el mercado. Una década después, el Bank of the United States rompió la barrera de los 10 millones de capitalización, todo esto sin haber comenzado todavía el siglo XIX.

En 1878, New York Central Railroad se convirtió en la primera empresa que superaba los 100 millones de dólares de capitalización. Este ferrocarril conectaba Nueva York con Chicago, Boston y San Luis. Casi 50 años después, en 1924, AT&T rompió la barrera de los 1.000 millones de capitalización durante la época de los "felices años 20".

A mediados del siglo XX, General Motors superó los 10.000 millones de capitalización de mercado. La década de los 50 fue el punto de inflexión en el cual las compañías comenzaron de nuevo a crecer fuertemente tras el crack de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. El último hito lo logró General Electric, que en 1995 superó los 100.000 millones de capitalización.

Lo más llamativo del hito de Apple es que se ha pasado de los 100.000 millones al billón en un breve periodo de tiempo y a pesar de la crisis de 2008. Pasar de los 10 a los 100 millones costó 87 años, 48 años tardó la bolsa en conseguir que una empresa superase los 1.000 millones. 31 años tuvo que esperar AT&T para romper la barrera de los 10.000 y 40 años esperó General Electric en traspasar la meta de los 100.000 millones. Sin embargo, Apple ha tardado solo 23 años en lograr una capitalización de un billón de dólares.