Cómo invertir online de forma segura y sin riesgos con Profitcoins.io

Es muy común que la mayoría de las personas se resistan a invertir online. Muchos aún sabiendo las ventajas de hacerlo. ¿Quién no vio en televisión o en algún periódico el caso de una persona que haciendo una pequeña inversión obtuvo como beneficio grandes regalías que no esperaba?

Una inversión es el dinero que se destina a un proyecto, con la intención de que los flujos de caja compensen el capital invertido y ofrezcan un beneficio. Existen cuatro métodos de juzgar la bondad de la inversión: rentabilidad media sobre el valor, tasa interna de retorno, índice de rentabilidad y valor actual neto. Solo es necesario contar con una pequeña porción de dinero que no sea absolutamente indispensable para usar en ese momento (siempre es importante ser cauteloso y no invertir dinero que realmente necesitamos y puede perderse o retrasarse el pago del mismo).

Actualmente es aún más fácil invertir: puede hacerse online y no es necesario estar en contacto con un agente de bolsa o un asesor financiero profesional. Solo se necesita contar con un ordenador y acceso a internet. Y creemos que ahí es donde radica el problema para muchas personas. La desconfianza por la web. En muchas oportunidades se nos ha inculcado que internet no es un lugar seguro para realizar negocios de ningún tipo debido a diferentes circunstancias que pueden ocurrir y que en el peor de los casos pueden hacernos perder nuestro dinero. Es cierto, esto puede pasar, pero también existe la opción de ser cuidadosos e investigar los sitios y aplicaciones que deseamos usar para invertir. Buscar testimonios, conocer cómo funciona el sistema y algunas otras formas de acercarnos al producto y verificar que es de nuestra confianza. En este artículo les daremos algunas pautas sobre cómo hacerlo . También derribaremos algunos mitos populares brindando información para los interesados en invertir online.

¿Por qué los usuarios temen invertir online?

Una encuesta que hemos realizado recientemente revela que los usuarios de internet con interés de invertir online están atemorizados de las siguientes situaciones: que usen fraudulentamente los datos que aportan, que no les retornen su dinero si no están satisfechos con el desempeño del programa al que se suscribieron, y a los programas virus o espías que pueden ser implantados en su ordenador.

Claramente, todos estos problemas aparecen cuando no utilizamos el sitio adecuado. Pero intentemos deshacernos del mito porque hay una realidad: hay sitios que sí funcionan. Solamente debemos tener en cuenta una serie de factores y en base a ellos debemos elegir la mejor opción. Así no solo evitamos alguna de las situaciones que describimos anteriormente, sino que podemos tener éxito financiero solo utilizando una módica suma de dinero, nuestra computadora y acceso a internet.

Derribando mitos: ¿Las criptomonedas no son seguras?

¿Qué son las criptomonedas? Esta divisa digital de intercambio surgió en el año 2009 y cada día adquiere más popularidad entre inversores experimentados y principiantes. ¿A qué se debe su éxito? A que muchas criptomonedas se han convertido en monedas muy fuertes ya que su valor crece constantemente, por lo que adquirirlas es una buena manera de hacer una inversión y obtener más dinero.

La principal diferencia entre las criptomonedas y las monedas convencionales es la forma en que el dinero se crea y regula. El dinero convencional es emitido y regulado por un banco central en base a un sistema de inversiones y deudas. Las criptomonedas son completamente independientes a los bancos y otros proveedores de servicios de pago. No están reguladas por entidades estatales. Debido a que las reservas de criptomonedas no pueden incrementarse hasta el infinito (como el dinero de papel), están limitadas por una cantidad máxima. Esta es una ventaja sumamente importante, porque protege a la moneda de la inflación.

Otra ventaja que presenta por sobre el uso de dinero corriente, es la rapidez con que se concretan los pagos entre las partes al realizar una compraventa, porque el vendedor adquiere inmediatamente su dinero, no como cuando se utiliza la moneda corriente, donde el pago puede tardar días e incluso semanas hasta concretarse la operación. Además de todos estos beneficios, permite crear cuentas anónimas que lo protegen de la banca corrupta.

¿Porque es bueno invertir en criptomonedas?

Es sencillo: Están protegidas de la inflación porque no son reguladas por ninguna entidad estatal de ningún país del mundo, permiten llevar a cabo transacciones mucho más rápidas, son monedas fuertes con un valor cotización en bolsa que crece día tras día, nos permite crear cuentas y mantener la confidencialidad y anonimato, entre otros factores que las vuelven la mejor opción tanto para el pequeño y mediano inversor, como para los grandes expertos del mercado bursátil que ya repararon en los beneficios que se obtienen de invertir en ellas.

¿Dónde se compran?

En casas de compra venta online. Pero presentan una gran dificultad: la mayoría son difíciles de utilizar si no eres un experto. No solo para el manejo del programa (no suelen ser agradables a la vista ni predictivos para el usuario), sino que también debes conocer demasiado sobre l mundo financiero y mercado bursátil. Debes conocer el valor de cada moneda en cada transacción, la predicción a futuro de ese valor, y teniendo en cuenta que existen más de 180 monedas virtuales, resulta algo engorroso y prácticamente imposible para cualquier persona conocer todos los valores a cada momento.

Tal vez en el momento en que invertimos en determinada criptomoneda, era mucho más beneficioso en cuanto a los intereses que íbamos a obtener, invertir en otra del mercado. Pero es imposible para un pequeño inversor (y también para los expertos) conocer esta información a cada segundo. Existen demasiadas criptomonedas.

Cuales existen y cuales son las más conocidas: el caso Bitcoin

¿Qué es un Bitcoin? Bitcoin es un protocolo y red P2P que se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y mercancía. Su unidad de cuenta nativa se denomina indistintamente bitcoin o bitcóin. Esas unidades son las que sirven para contabilizar y transferir valor por lo que se clasifican como moneda digital. Bitcoin, y en general las criptomonedas, son innovadoras y están en constante evolución.

En el mundo de las finanzas y el comercio, se especula con la idea de que algún día reemplazaran a la moneda corriente que se utiliza en cada país del mundo. Su tecnología, blockchain, puede resolver los problemas de seguridad que suponen los intercambios descentralizados entre iguales, pudiendo ser de aplicación en muy diversos campos.

¿Cómo se usan los bitcoins? A través de programas cliente. Aunque existen monedas y billetes fabricados por particulares y empresas, normalmente para poder comerciar con bitcoins se utilizan programas cliente, que pueden ser aplicaciones nativas o aplicaciones web. Las aplicaciones nativas se instalan o se ejecutan directamente en ordenadores o en dispositivos móviles. También surgen de aplicaciones web. Las aplicaciones web solo necesitan de un navegador, y por tanto están accesibles desde todas las plataformas, ya sean de escritorio (Windows, Linux, Mac OS X) o móviles (Android, iPhone, BlackBerry, tabletas, etc).Algunas aplicaciones web proporcionan seguridad adicional en el acceso a los bitcoins mediante la utilización de autenticación de dos factores con mensajes SMS, correo electrónico, dispositivos específicos y Google Authenticator.

El caso Etherum

Ethereum es una plataforma descentralizada que permite la creación de acuerdos de contratos inteligentes entre pares, basada en el modelo blockchain, o comúnmente llamado en español "cadena de bloques".

Cualquier desarrollador puede crear y publicar aplicaciones distribuidas que realicen contratos inteligentes. Ethereum también provee una ficha de criptomoneda que se llama 'ether'. Se puede intercambiar ether entre cuentas diferentes y también es utilizado para compensar los nodos participantes por los cálculos realizados.

El caso Litecoin

Litecoin es también una Criptomoneda. Está sustentada por la red P2P, y un proyecto de software de código abierto publicado bajo la licencia MIT. Esta profundamente inspirada y es prácticamente idéntica en muchos aspectos (de diseño, uso, aplicación y técnico) a Bitcoin.

La creación y transferencia de Litecoin se basa en un protocolo criptográfico de código abierto que no es administrado ni regulado por ninguna entidad estatal o gubernamental. Litecoin fue pensada para ser una moneda electrónica alternativa al Bitcoin y ofrece algunas diferencias que la distinguen de la predecesora. En primer lugar, la red Litecoin realiza el procesamiento de un bloque en una menor proporción de tiempo, lo cual permite una confirmación más rápida de transacciones. Imaginemos el caso de una transacción de compraventa de un bien.

Utilizando Litecoin el vendedor obtendrá el dinero que le fue pagado en cuestión de segundos. En segundo lugar, la red Litecoin producirá aproximadamente 4 veces más unidades que Bitcoin, o cerca de 84 millones de Litecoins. En tercer lugar, Litecoin utiliza la función scrypt en su algoritmo de prueba de trabajo: una función secuencial de memoria dura que facilita la minería, ya que no necesita de equipamiento sofisticado como en el caso de Bitcoin. Cada Litecoin es fraccionado en 100.000.000 unidades más pequeñas, definidas por ocho decimales.

El caso Ripple

Ripple es un proyecto basado en un software libre que persigue el desarrollo de un sistema de crédito basado en el paradigma de extremo a extremo. Cada nodo de Ripple funciona como un sistema de cambio local, de tal manera que todo el sistema forma un banco mutualista descentralizado.

Llevado al extremo, la red Ripple es un servicio de red social distribuido basado en la confianza entre las personas existentes en las redes sociales del mundo real. De esta manera, el capital financiero se sustenta en el capital social. Una versión reducida de la red ripple consistiría en una extensión del sistema bancario jerárquico existente, en el cual existirían rutas de pago alternativas que no pasarían por un banco central.

Mito derribado: las criptomonedas son seguras y una muy buena fuente de inversiones tanto para pequeños como para grandes inversores.

¿La gente inexperta compra a mal precio?

Como explicamos anteriormente, es muy difícil para una persona que no conocer el mundo financiero poder hacer la transacción óptima a cada momento. Pero el mundo en línea tiene una propuesta muy interesante: dejar que las plataformas online nos ayuden a resolver este inconveniente.

Existen plataformas que desarrollan algoritmos que conocen las fluctuaciones del mercado y nos llevarán a realizar las transacciones más exitosas aún cuando desconocemos el tema. La más popular es Profitcoins , una plataforma creada en Inglaterra, por inversores experimentados y especialistas en tecnología. En un principio, se trataba de una empresa emergente del sector financiero que ideó un algoritmo que permite a las personas comprar y vender más de 180 monedas diferentes de forma simultánea. Actualmente, es una de las plataformas más utilizadas y que más rédito ha brindado a los usuarios de este sistema.

Es fácil explicar este fenómeno ya que posee características distintiva: estos caracteres tienen que poder encontrarlos en cualquier plataforma en la que usted desee invertir. Son la clave de una buena experiencia realizando la inversión. El algoritmo que fue desarrollado por las mentes más brillantes del mundo de las finanzas: los agentes de Wall Street. Entre ellos encontramos eminencias como Tony Mahoney (asesor financiero de Splunk y T3 Trading Group, ambas empresas expertas en manejo de gran cantidad de datos, un sector actualmente en auge) y David McCoy (profesor de la Universidad de Cambridge), entre otros grandes expertos que garantizan el funcionamiento de la plataforma. El éxito no tardó en llegar para la compañía, debido a que garantiza ganancias diarias a sus clientes cuando operen con criptomonedas.

En el año 2017, el profesor McCoy participó del prestigioso panel del Foro anual sobre Criptomonedas UNlockBC y explicó: "Las criptomonedas siempre están sujetas a variaciones en su precio, y todos los que invierten en ellas lo saben. Algo que cualquier persona que quiera entrar en este mundo y ser exitoso debe saber es que esas fluctuaciones en el precio tienen un inmenso potencial. Imaginen lo siguiente: Compran un Bitcoin al precio de US$9900 en una plataforma, pero se ofrece a US$10.000 en otra. Si compra en la primera y rápidamente vende en la segunda, obtendrá inmediatamente una ganancia de US$100."

Otra eminencia que brindó una entrevista a la revista Forbes y que nos parece muy importante destacar, es Tom Lee. El presentador especialista en mercados de capitales de la CNBC publicó un análisis del fenómeno Bitcoin en la revista en línea de Forbes.com. Con su equipo, elaboraron un gráfico que demuestra lo siguiente: para el año 2020, el precio de un Bitcoin alcanzará los US$90.000.

Este hecho sorprendió a los lectores y captó la atención de todos los inversores: no es para menos, quienes hoy en día adquieren un bitcoin multiplicarán su capital inicial, es decir, obtendrán como ganancia 10 veces el monto de su inversión. Si alguien hoy realizará una inversión inicial de 5000 euros, para Marzo obtendrá 50.000. Si bien lo que explicamos hasta ahora impresionó al público en general, hay un dato que aporta Lee en su análisis que realmente asombró a todos: el experto explica cómo funciona Profitcoins y cómo esta empresa perfeccionó el sistema de compra y venta de criptomonedas a través de su novedosa tecnología. Esta plataforma tiene un factor que la distingue de todas las demás. Generalmente, para este tipo de operaciones se utilizan sistemas clásicos de arbitraje que especulan con los precios en alza y en baja. El beneficio es que reconoce todos los precios que se ofrecen en las diferentes plataformas al mismo tiempo. Esto le permite comprar criptomonedas al menor precio en la Plataforma A, y después venderlas a un precio más alto en la Plataforma B. "Este novedoso sistema es excelente porque deja de lado las especulaciones. Se guía solamente por las diferencias de precio entre plataformas al momento de la compra.

Esto significa que no existe ningún riesgo. Esta plataforma es un antes y un después para el mundo financiero; Profitcoins es una gran noticia para todos aquellos que quieran invertir" escribió Tom Lee en su artículo que está recorriendo el globo.

Mito derribado: podemos encontrar plataformas online que nos ayuden a hacer buenas transacciones cuando no somos expertos en el tema

¿Es necesario invertir grandes sumas de dinero?

Claro que no. Obviamente, los intereses serán proporcionales a la suma de nuestra inversión. Pero si estamos satisfechos con la primera transacción, podemos reinvertir sumando a nuestra nueva inversión el capital que hemos acrecentado anteriormente. Hay casos de personas que lo hicieron y tuvieron éxito económico por tomar esta decisión. Se los presentamos.

El caso del Matrimonio Kendall

Conozcamos a Henry y Marie Kendall. Este matrimonio oriundo de la ciudad de Syracuse, Nueva York, decidieron invertir en Bitcoins. Ella es dermatóloga y él es profesor de matemáticas. Se conocieron cuando ambos asistían a clases en la universidad de Syracuse, y cuando contrajeron matrimonio llegaron a un acuerdo: iban a ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para su retiro. Eso hicieron desde sus 25 años de edad.

Cuando Henry cumplió 49 años (en el año 2014) le pidió a Marie lo siguiente "en lugar de un obsequio, quiero que hagamos una inversión de 800 dólares de nuestros ahorros en criptomonedas. Cuando se lo dije a Marie su rostro cambió totalmente, de verdad le daba terror perder ese dinero". En una entrevista brindada para el sitio web Making sense of cents, Marie confesó "era muy temerosa. Había escuchado testimonios que parecían de una historia de terror. Desconocía totalmente en tema. Por suerte tuvimos el coraje de probar nosotros mismos la experiencia".

Actualmente los Kendall están ejerciendo sus profesiones y reinvierten el capital que obtienen gracias a las inversiones que hicieron constantemente. No solo compran Bitcoins como hacían cuando comenzaron, ahora realizan otras operaciones que ofrece la plataforma. Planean que su retiro llegue antes y con una suma ahorrada que supera las expectativas que siempre habían tenido.

El caso de Paul Montana

Sin dudas, el caso de mayor éxito fue el de Paul Montana. Un joven con una vida muy dura que llegaba a trabajar hasta 16 horas por día en algunas ocasiones, para poder afrontar sus gastos y los de su madre que por cuestiones de salud no podía trabajar.

"Muchas veces no teníamos dinero para pagar el alquiler y debía ayudar a mi madre. Por eso, llegué a trabajar en cadenas de comida rápida a cambio de una paga muy baja" expresó en una reciente entrevista, donde por primera vez relato su caso. En un turno de trabajo, escuchó una entrevista al especialista David McCoy, donde explicaba cómo funcionaban las plataformas de inversión online. Al ver lo simple que era acceder al sitio, decidió darle una oportunidad para ver si funcionaba para él. "Lo que más suele sorprender a muchos acerca de mi historia es que en tan solo unos días ya tuve mis primeras ganancias", y detalla "Cuando descubrí cómo funcionaba esta plataforma, me creé una cuenta en el sitio web e invertí los últimos 427 dólares que tenía para ayudar a mi familia.

Una semana después, el algoritmo de Proficoins.io hizo que obtuviera una ganancia de 1081 dólares. Fue muy emocionante" nos confiesa Paul, con una gran sonrisa en su rostro. Para Paul, todo ha cambiado. Y para mejor. Aunque nos contó que se ha comprado un auto de la marca Bentley, señala que es muy importante para él administrar su dinero de forma responsable. "Siempre había soñado con tener ese auto, toda mi vida, desde que era un niño. Sentí que debía comprarlo. Pero al ser nuevo en este mundo, debo ser cauteloso con mis compras". Hoy Paul disfruta de los beneficios de invertir su dinero vía online a través de la plataforma. Ya no trabaja en locales de comida rápida, sino que reinvierte su patrimonio en inversiones y tiene un sitio web donde relata su historia y da consejos para inversores principiantes.

Mito derribado: No es necesario invertir grandes sumas de dinero. Con una pequeña inversión podemos alcanzar grandes metas a futuro

¿Las páginas de internet te quitan el dinero?

Nadie puede dudar de que existen sitios web que son fraudulentos. Pero, por suerte, podemos distinguirlos de los sitios serios y con prestigio. Factores a tener en cuenta: el retorno del dinero. Si una plataforma se compromete a la devolución del capital inicial de inversión, estamos frente a una plataforma honesta. Incluso las plataformas web pueden ser mejores que un inversor financiero. ¿Por qué? Porque puede ahorrarse el costo de intermediario de la figura de esa persona.

Los expertos hoy en día también aprovechan los beneficios que estas plataformas web ofrecen. En resumen: podemos hacerlo nosotros mismos y ahorraremos el precio de tener intermediarios. Las plataformas reservaran una pequeña suma de ganancia para los desarrolladores del sitio. Es importante conocer esa suma antes comenzar a operar.

Mito derribado: usar plataformas web es económicamente más rentable que realizar transacciones a través de un asesor financiero experto. Y da mejores resultados.

Cómo reconocer que un sitio es seguro para invertir

Un sitio confiable se compromete a la devolución del capital invertido si el usuario no está satisfecho con la transacción. Plataformas como Porfitcoins garantizan que, si su inversión no es acorde a lo que usted esperaba, ellos retornan el dinero invertido.

Es muy recomendable que antes de realizar la primera inversión en un sitio, estemos habilitados a utilizar la plataforma en versión demo. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que podemos entender como funciona el sitio y generemos confianza para con el mismo. También es útil que el demo ofrezca tutoriales para comprender el procedimiento.

Se ofrece información al usuario sobre cómo funciona. Mediante información técnica pero también comprensible para el usuario. La cantidad que la plataforma se reserva para operar aparece claramente en las políticas de uso o en el contrato entre las partes (usuario y plataforma).

Cómo reconocer que un sitio es bueno para un inversor principiante

Registrarse tiene que ser un paso muy simple y que conlleve muy poco tiempo. Las ganancias no tienen que tardar mucho en aparecer para no tornar a la experiencia en algo engorroso. Siempre debemos buscar que la plataforma elegida priorice obtener resultados en el menor tiempo posible.

No tiene que ser desperdiciar mucho tiempo frente a la pantalla del ordenador. Es ideal que nos demande poco tiempo; así podremos ser inversores, disfrutar de los beneficios que obtenemos gracias a los intereses pero también aprovechar nuestro tiempo para dedicarnos a nuestra profesión u oficio así como también disfrutar tiempo libre realizando actividades que nos apetecen.

Riesgos que se corren invirtiendo y cómo evitarlos

Riesgo 1: Que las ganancias tarden demasiado en llegar

Es importante seleccionar como nuestro asesor financiero online a una plataforma que nos asegure que obtendremos ganancias lo más pronto posible. Algoritmos como el de Profitcoins aseguran que, a los 5 minutos de la creación de una cuenta, el sistema comienza a funcionar y genera las primeras ganancias. Busquemos este factor entre la oferta. Es esencial.

Si tuviéramos que esperar demasiado tiempo para ver resultados, nos generaría una empatía que nos va a llevar a los medios de inversión tradicionales que como explicamos no son tan beneficiosos, o en el peor de los casos nos quitará el deseo de invertir nuestro dinero. Y sabemos que en el mundo de hoy en día el peor destino para nuestros ahorros es dejarlos inmovilizados.

Riesgo 2: Que la plataforma no haga transacciones al precio más conveniente

Debemos investigar y conocer cómo funciona la plataforma que utilizamos. Los algoritmos desarrollados suelen ser óptimos. La mejor opción es inclinarse por aquellos que nos ofrecen hacer transacciones con la mayor variedad de criptomonedas posible.

Así nos aseguraremos de que siempre invertimos en la mejor opción del mercado no solo en el presente si no en el futuro cercano. Hay algoritmos que pueden predecir si la divisa que compramos va a conservar su valor, todo a través de cálculos matemáticos.