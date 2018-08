Ya es oficial: Wall Street registra el ciclo alcista más largo de su historia

Wall Street vivió el martes una jornada positiva en la que el S&P 500 registró una cifra nunca vista el mismo día que se alcanzó el ciclo alcista más largo de la historia del parqué neoyorquino, de más de 9,4 años. El indicador llegó a alcanzar los 2.873,23 puntos, con lo que superó los 2.872,87 enteros del pasado 26 de enero, aunque no consiguió acabar la sesión por encima de esa cifra al cerrar con un avance del 0,21 por ciento que dejó al S&P 500 en 2.862,96 unidades.

A este récord se unen los 3.453 días consecutivos de mercado alcista que también se cumplieron en Wall Street, el periodo más largo de la historia de la bolsa de Nueva York en el que no se ha registrado ninguna bajada superior al 20 por ciento. La racha se inició el 9 de marzo de 2009 cuando se registró una importante caída en plena crisis económica iniciada en 2008, y desde esa fecha el S&P 500 ha subido más de un 300 por ciento y un 7 por ciento en lo que va de año.

Los analistas apuntaron a que la tendencia alcista probablemente continuará, ya que la economía no está "sobrecalentada". "Nadie creía en el mercado alcista y todavía no se hace. La gente quedó tan marcada por la crisis que muchas personas no se unieron al ciclo", opinó el director ejecutivo de Chaikin Analytics, Mar Chaikin.

El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, también acabó en verde, con un avance del 0,25 por ciento, un ritmo que superó el Nasdaq, que subió durante la sesión bursátil de hoy un 0,49 por ciento con la ayuda de Micron y Netflix. El mercado parece así darle carpetazo a los temores que han estado afectando a Wall Street en las últimas semanas, como las hostilidades comerciales entre Estados Unidos y China, que iniciaron una "guerra arancelaria", y la crisis financiera de Turquía.