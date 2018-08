Podemos tilda de "escalofriante" que los niños aprendan a ahorrar e invertir para ganar dinero

Si en algo coincide la mayoría de expertos en la materia es que en España falta cultura financiera, razón por la cual los rendimientos medios que se obtienen por los ahorros son muy reducidos o más gente de la habitual que en otros países es objeto, por desgracia, de fraudes o escándalos financieros, como la compra de preferentes o la firma de cláusulas suelo, entre otros.

Así lo demuestra, por ejemplo, la Encuesta de Competencias Financieras impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde se observa que tan sólo la mitad de los adultos españoles comprende conceptos financieros básicos como el interés compuesto (46%), la diversificación del riesgo (49%) o la inflación (58%). Más del 40% no alcanza a comprender bien cómo le afecta la subida de precios, así como la rentabilidad real que puede llegar a obtener por sus inversiones, especialmente si lleva a cabo una correcta diversificación de los riesgos.

Pese a todo, hay diferencias, puesto que la cultura financiera crece conforme el nivel de educación y la renta familiar. El 70% de los universitarios comprende bien lo que es la inflación, frente al 48% de quienes tan solo poseen estudios primarios. Y lo mismo sucede en cuanto a la evaluación de riesgos, con un 60% frente a un 38%, respectivamente. Asimismo, el 75% de las personas que ganan más de 44.500 euros anuales tiene claro el concepto de la inflación, frente al 47% con ingresos de menos de 14.000 euros. Esta brecha asciende a 20 puntos a la hora de calcular riesgos, con un 69% y 39%, respectivamente.

Así pues, todo lo que ayude a elevar la cultura financiera entre la población, con independencia de su nivel de estudios o renta, parecería positivo, pero Podemos no piensa igual, ya que rechaza abiertamente que se enseñen estos conceptos básicos en la escuela.

Prueba de ello es el siguiente vídeo elaborado por Lorena González Guerrero, diputada del partido morado en Castilla y León, donde critica que en las escuelas de la región se difunda el contenido de Mi primer libro de economía, ahorro e inversión (Educación Financiera Básica). Podemos se ha hecho eco del vídeo en sus redes sociales bajo el título "escalofriante". En concreto, el partido de Pablo Iglesias habla de "escalofriante caso de adoctrinamiento en niños y niñas de primaria [hasta 11 años de edad]".

A González Guerrero y a su partido les escandaliza que el manual en cuestión explique conceptos tales como "qué es invertir, por qué si invierto conseguiré más dinero y cómo puede ayudarme un asesor financiero independiente, es decir, privado", aclara la diputada.

"En la primera página del libro ya nos encontramos un recuadrito que dice primeros trabajos, en donde dice que en países como EEUU o Alemania niños como tú ya tienen su pequeño trabajo", desde lavar los coches de los vecinos hasta cuidar perros u otros niños más pequeños, etc... Y ello "a cambio de dinero que muchos deciden ahorrar", lamenta.

En este sentido, el citado libro define ahorrar como "guardar parte del dinero que recibes para poder gastarlo más adelante en cosas que puedas necesitar, como, por ejemplo, estudiar en un buen colegio o en una buena universidad", critica González. Pero es que, además, el texto no sólo insta a ahorrar a los más jóvenes, sino que recomienda que inviertan para obtener una rentabilidad a medio y largo plazo mediante diferentes mecanismos y vehículos, incluyendo la compra de acciones en Bolsa. "Por lo tanto, ahorrar no es suficiente, lo importante es invertir", critica la diputada.

A este respecto, González se escandaliza porque el libro, entre otros conceptos e ideas, enseña que "sin ahorro o dinero no podemos invertir y, si el ahorro no lo invertimos, poco a poco se lo comerá el monstruo de la inflación". El manual recoge diversos ejemplos para hacer entender a los más jóvenes la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo por culpa del alza de precios, algo que, según Podemos, no sería positivo para los alumnos.

El libro explica, igualmente, el precio de ciertos activos en base a la ley de la oferta y la demanda o cómo y dónde invertir. "Sí, no te sorprendas, podrías ser dueño de muchas empresas que conoces, como Coca-Cola, Nintendo, Danone, Walt Disney…", continúa exponiendo González. La diputada critica que los niños aprendan "desde bien pequeñitos a empezar a buscar su primer empleo, porque hay que ser productivos, y que empiecen a ser competitivos porque, claro, en eso hay que estar a la vanguardia". Y se queja de que empresas y bancos entren en la educación pública de la región a través de este tipo de libros, mientras se veta la entrada a asociaciones que quieren dar charlas sobre medio ambiente, educación sexual o violencia de género.. "Es completamente indecente", concluye.

Frente a estas críticas, el libro se vende en Amazon bajo la siguiente referencia: