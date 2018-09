Industria contradice a Sánchez con el impuesto al diésel: "No está ni siquiera anunciado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en la SER que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 contemplará un impuesto al diésel y otro a las transacciones financieras.

"Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto", ha dicho Sánchez, tras indicar que no afectará a los profesionales del transporte.

Pero las palabras de su presidente no parecen ser suficientes para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que le ha desmentido hoy diciendo que el polémico impuesto no está "ni siquiera" anunciado."Se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado", ha dicho Maroto, que quizá no ha estado al tanto de la entrevista que ha concedido previamente Sánchez. "Se ha hecho un globo sonda", ha llegado a decir.

La ministra ha pedido que se deje trabajar al Gobierno y ha asegurado que su agenda para el sector del automóvil "es una agenda que va a sumar" y "que va a ser muy buena para este país".