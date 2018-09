Industria estudia subvencionar la compra de coches a los dueños de diésel

El Gobierno negocia con Podemos medidas "creativas" para compensar a los particulares que son propietarios de vehículos con motores diésel, que se verán afectados por la subida de impuestos a este combustible anunciada por el Ejecutivo, como un Plan Renove con descuentos a la adquisición de automóviles menos contaminantes.

Así lo avanzó el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, en declaraciones a Europa Press, en las que afirmó que a los sectores del transporte y a los profesionales "es fácil" aplicar medidas complementarias para compensarles por el aumento del precio del diésel, si bien reconoció que a los particulares dueños de vehículos con esta motorización "es más complicado y hay que pensar con creatividad". Así, destacó que se puede pensar en planes renove de vehículos diésel o en otras vías que, si bien no anulan completamente el impacto del impuesto, "sí compensen por otro lado a la gente que se pueda ver afectada".

"Habría que estudiar cómo se hace para que no impacte en el bolsillo de la gente trabajadora. Puede haber medidas complementarias que rodeen este impuesto, hay que pensar con creatividad para que se consiga todo lo bueno y lo malo no funcione. Es verdad que es complejo y por eso tenemos que hablar con mucho detalle", resaltó Echenique. En cualquier caso, en las negociaciones en marcha con el Gobierno su formación defenderá que la nueva fiscalidad del diésel no tenga un efecto negativo sobre la clase trabajadora.

"Es verdad que el diésel es un contaminante, que hay estudios que dicen que provoca 20.000 muertes al año y que una parte de la contaminación que se respira en ciudades como Madrid proviene del diésel, por lo tanto, desde el punto de la salud pública y de sostenibilidad medioambiental, algo hay que hacer. Pero nosotros pensamos que hay que proteger a la gente a la que le cuesta llegar a fin de mes", aseguró.

Asimismo, explicó que Podemos se reunirá más adelante con el Ejecutivo para entrar "más en detalle" en la nueva fiscalidad del diésel y resaltó que su planteamiento general se centra en que la gente trabajadora, que ya paga muchos impuestos, no debería pagar más. En esta línea, destacó que este impuesto "tiene ese problema" y que desde la agrupación morada quieren estudiarlo con el Gobierno porque no les parecería bien que impactase en el bolsillo de la gente trabajadora, aunque añadió que son conscientes de los problemas de salud pública y de la lógica de la sostenibilidad medioambiental.